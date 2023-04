Wie immer stark am Dienstagabend - die Serien im Ersten. Tim Raue fand als Restaurantretter ebenfalls sein Publikum.

Sternekoch Tim Raue hat mit seiner neuen Dokusoap einen soliden Start hingelegt. Von einer glänzenden Quote kann man allerdings nicht unbedingt sprechen. 1,33 Millionen Zuschauer (5,5 Prozent) schalteten am Dienstagabend ab 20.15 Uhr die neue Reihe "Raue - Der Restaurantretter" bei RTL ein. In der für die Werbespots wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag die Einschaltquote aber mit 9,9 Prozent (470.000 Leute) immerhin fast doppelt so hoch.

Stärkstes Format des Abends im Gesamtpublikum war die Familienserie "Tierärztin Dr. Mertens" im Ersten. Der Staffelauftakt mit Elisabeth Lanz und Dominik Weber erreichte 4,58 Millionen (18,0 Prozent), danach blieben bei der Arztserie "In aller Freundschaft" 4,28 Millionen (17,4 Prozent) dran. Die ZDF-Doku "Alpen in Gefahr - Klimakrise in den Bergen" kam auf 2,12 Millionen (8,3 Prozent).

Bei ZDFneo erreichte der Krimi "München Mord: Dolce Vita" mit Bernadette Heerwagen, Marcus Mittermeier und Alexander Held 1,27 Millionen (5,0 Prozent). Sat.1 hatte die Krimiserie "Navy CIS: Hawaii" im Programm und lockte 1,18 Millionen (4,6 Prozent)

Die Vox-Dokusoap "Hot oder Schrott - Die Allestester" verfolgten 930 000 Fans (3,9 Prozent). Auf RTLzwei guckten 870.000 Menschen (3,6 Prozent) die Realitydoku "Hartz und herzlich". Die Reihe "Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera" hatte auf ProSieben 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (2,5 Prozent).