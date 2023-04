Katharina Tempel (Franziska Hartmann, l-r), Georg König (Stephan Szasz) und Dela Tahiri (Hanife Sylejmani) in einem neuen Krimi. Foto

Franziska Hartmann und Stephan Szász lockten im ZDF am Mittwoch das größte Publikum vor die Bildschirme. Der Abstand zu anderen Sendern war bedeutend.

Die neue ZDF-Krimireihe "Ein Fall für Katharina Tempel" hat einen sehr guten Start hingelegt. Der erste Fall "Was wir verbergen" mit Franziska Hartmann und Stephan Szász lockte am Montagabend ab 20.15 Uhr 5,80 Millionen (21,1 Prozent) vor die Mattscheibe. Zum Auftakt ging es um die rätselhafte Entführung eines Ärzte-Ehepaars. Am ehesten mithalten konnte Günther Jauchs RTL-Quiz "Wer wird Millionär?" mit 3,31 Millionen Zuschauern (13,4 Prozent).

Das Erste konnte mit einem Themenabend zum Ukrainekrieg wenig Zuspruch erreichen. Die Dokumentation "Können wir Krieg?" wollten nur 1,85 Millionen (6,8 Prozent) sehen. Auch die ARD-Talkrunde "Hart aber fair: Die Ukraine kämpft, die Bundeswehr übt noch: Muss Deutschland Krieg können?" mit Louis Klamroth war mit 2,07 Millionen (7,8 Prozent) kein Hit für diesen prominenten Sendeplatz. Die Vox-Show "Die Höhle der Löwen" schauten sich 1,88 Millionen (7,3 Prozent) an.

ZDFneo hatte den britischen Krimi "Inspector Barnaby: Köpfen ist auch keine Lösung" mit John Nettles, Jason Hughes, Jane Wymark und Neil Dudgeon im Programm - 1,79 Millionen (6,5 Prozent) guckten zu, wie Detective Chief Inspector Tom Barnaby erstmals in der Reihe auf seinen Cousin John Barnaby traf, der ihn später ablösen sollte.

Die Clipshow "111 perfekte Peinlichkeiten!" auf Sat.1 holten sich 910.000 Reality-Fans (3,4 Prozent) ins Haus. Auf Kabel eins lief die amerikanische Comicverfilmung "Fantastic Four" mit Ioan Gruffudd, Jessica Alba und Chris Evans - 780 000 Menschen waren am Bildschirm dabei (3,0 Prozent). ProSieben strahlte die US-Actionserie "9-1-1: Notruf L.A." mit Angela Bassett, Peter Krause und Jennifer Love Hewitt aus - 760.000 Leute (2,8 Prozent) wollten das sehen. Die RTLzwei-Dokusoap "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!" hatte 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (2,6 Prozent).