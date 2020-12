Böllerverbot

Böller entsprechen Giftgasangriff, in Verbindung der Pandemie einem Biogasangriff. Städte sind an Silvester bis zu 3 Stunden eingenebelt in Feinstaub und es gibt kein Entrinnen. Dringt durch Ritzen und Belüftungsanlagen. Sogar der Verkehr auf der Straße über die Reste die Tage danach wirbelt Feinstaub auf. Das gleiche verursachen die Kehrmaschinen. Bei Wasser nennt man es Brunnenvergiftung. Es geht also nicht nur um bis auf Kinder selbstverschuldete Explosionsverletzungen, die Kapazitäten und Kosten beanspruchen.