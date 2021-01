Krimi oder Quiz: Das Voting der TV-Zuschauer war am Samstagabend eindeutig.

Starke Quote für «Ein starkes Team»: Der ZDF-Krimi hat am Samstagabend ab 20.15 Uhr der Konkurrenz keine Chance gelassen.

8,34 Millionen Zuschauer sahen die Folge «Man lebt nur zweimal», in der die TV-Kommissare Otto Garber (Florian Martens) und Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) einen Mord im OP-Saal aufklären mussten. Der Marktanteil für das ZDF lag bei 24,2 Prozent.

In der ARD rieten prominente Gäste in der Quizshow «Wer weiß denn sowas XXL» um die Wette. Gastgeber Kai Pflaume konnte 5,94 Millionen an den Bildschirmen begrüßen, die Einschaltquote betrug 18,6 Prozent.

Bei RTL verfolgten 3,60 Millionen (10,8 Prozent) die Castingshow «Deutschland sucht den Superstar». Der in der Jury sitzende Sänger Michael Wendler war aus der aufgezeichneten Show herausgeschnitten worden - er erschien verpixelt, Sprechblasen ersetzten seine Wortmeldungen.

RTL hatte diesen Schritt angekündigt, nachdem Wendler Deutschland wegen der Anti-Corona-Maßnahmen beim Messengerdienst Telegram als «KZ» bezeichnet hatte. Angeblich sei «KZ» eine Abkürzung für «Krisen Zentrum» gewesen, hatte er später auf Instagram behauptet. In der breiten Öffentlichkeit waren die Buchstaben jedoch als Synonym für «Konzentrationslager» wahrgenommen worden.

Sat.1 erreichte mit dem Fantasy-Abenteuer «Der Herr der Ringe - Die Gefährten» 1,13 Millionen (3,7 Prozent). Bei Vox schauten sich 1,21 Millionen (3,6 Prozent) den Science-Fiction-Film «Die 5. Welle» an.

American Football stand bei ProSieben auf dem Programm, der Sender zeigte die Playoffs der NFL. Rund eine Million Zuschauer (3,0 Prozent) waren dabei. Kabel eins kam mit der Krimiserie «Hawaii Five-0» auf 0,94 Millionen (2,7 Prozent) und RTLzwei mit der Komödie «School of Rock» auf 0,66 Millionen (2,0 Prozent).