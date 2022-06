Elliot Page in Transgender-Rolle: So setzt die Serie "Umbrella Academy" seine Transition um

von Eugen Epp Elliot Page hat sich als Transgender geoutet – das schlägt sich auch in der Serie "The Umbrella Academy" nieder, in der er eine weibliche Rolle spielte. Viele Fans waren gespannt, wie der Weg des Schauspielers sich im Drehbuch niederschlagen würde.

Achtung, dieser Text enthält Spoiler zur dritten Staffel von "The Umbrella Academy"

Ende 2020 machte Elliot Page öffentlich, dass er transgender ist und künftig die Pronomen "er" und "they" verwende. "Ich fühle mich glücklich, dass ich das schreiben kann. Dass ich hier bin. Dass ich an diesem Platz in meinem Leben angekommen bin", schrieb Page damals. Außerdem ließ der Schauspieler eine geschlechtsangleichende Oberkörper-Operation vornehmen.

Nun ist Page, bekannt unter anderem aus dem Film "Juno", erstmals in einer männlichen Rolle zu sehen. Das ist vor allem insofern interessant, als dass er in der Netflix-Serie "The Umbrella Academy" auftritt. In den ersten beiden Staffeln der Graphic-Novel-Verfilmung über sieben Geschwister mit Superkräften spielte Page die weibliche Figur Vanya Hargreeves. Die Serienmacher mussten ihm also die Transition, die Page im wahren Leben durchlief, auch ins Drehbuch schreiben.

Elliot Page spielt Figur, die Geschlechtsangleichung durchläuft

In der dritten Staffel wird aus Vanya Hargreeves nun Viktor Hargreeves. Das hatte Page selbst schon vor einiger Zeit in einem Instagram-Post verkündet. In der Fernsehshow "Good Morning America" sagte Elliot Page, er sei "wirklich stolz" auf den Prozess, den seine Figur durchlaufe. Auch die Reaktionen darauf seien bisher "wirklich positiv" gewesen.

"Umbrella Academy"-Showrunner sei "begeistert" davon gewesen, Vanya Hargreeves zu einer Transgender-Rolle zu machen. Für die Umsetzung im Drehbuch holte sich das Team den Autor Thomas Page McBee, der ebenfalls transgender ist, mit an Bord. "Es sollte nicht die Geschichte der Staffel sein, sondern eine Geschichte oder Teil der Geschichte", erklärte Blackman im Gespräch mit "TV Line".

Achtung, Spoiler zu "The Umbrella Academy"

Doch wie setzt "The Umbrella Academy" Pages Geschlechtsanpassung nun im Drehbuch um? Das können die Zuschauer seit Mittwoch auf Netflix sehen. In der ersten Folge der dritten Staffel agiert Page noch als Frau. In der zweiten Episode betritt Page in seiner Rolle als Vanya einen Friseursalon und taucht in der nächsten Szene mit einer Kurzhaarfrisur auf. Als er von seinen Brüdern mit dem Namen "Vanya" angesprochen wird, korrigiert er: "Es heißt Viktor." Und auf die Nachfrage "Wer ist Viktor?": "Ich. Das war ich schon immer. Hat jemand ein Problem damit?" Die Brüder reagieren entspannt, das Thema ist nach wenigen Sekunden erledigt.

Später spricht Viktor auch mit seiner Schwester Allisson über seine Geschlechtsanpassung. Allisson fragt sich, warum ihr "nie etwas ausgefallen" war, und Viktor antwortet: "Du konntest es nicht wissen, weil selbst ich unsicher war." Er könne nie frei sein, wenn er nicht er selbst sein könne: "Mir wurde klar, dass ich nicht länger eingesperrt sein könnte."

