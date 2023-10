Die deutsche Fernseh- und Filmwelt trauert um einen ihrer ganz Großen: Im Alter von 79 Jahren ist der Schauspieler Elmar Wepper gestorben. Wepper stand bereits als Jugendlicher vor der Kamera, seit den 70er Jahren ist er fester Gast im deutschen TV, er wirkte in unzähligen Filmen und Serien mit. In den 80er Jahren spielte er sich an der Seite von Uschi Glas in den Serien "Unsere schönsten Jahre" und "Zwei Münchner in Hamburg" in die Herzen von Millionen Fernsehzuschauern. Seine Rolle in Doris Dörries Kinofilm "Kirschblüten – Hanami" bescherte ihm im Alter von 64 Jahren die verdiente künstlerische Anerkennung. Wepper starb an plötzlichem Herzversagen. Er hinterlässt eine Ehefrau, einen Sohn und zwei Enkel.