Streifenshirt und Croissants im Bild? Zu viel Klischee gibt's nicht! Die Netflix-Serie "Emily in Paris" ist bekannt dafür, die größten Klischees über Frankreich zu zelebrieren - und für die extravaganten Outfits der Protagonistin Emily, gespielt von Lily Collins. Die zweite Staffel ist soeben gestartet und die Looks stehen der Absurdität der ersten Staffel in nichts nach.

"Mein Motto für diese Staffel und die letzte war immer: 'Zu viel guter Geschmack ist langweilig.' Mein Markenzeichen ist der Eklektizismus und die Vermischung aller Elemente. Wenn die Leute also fanden, dass die erste Staffel ein bisschen zu viel, ein bisschen schrill war, dann geht die 2. Staffel darüber noch hinaus. Und ich bin stolz darauf", sagt die Kostümbildnerin der Serie, Marylin Fitoussi. Unterstützung hatte sie von einer Fashion-Legende: Die bekannte und preisgekrönte Stylistin von "Sex and the City", Patricia Field, ist bei "Emily in Paris" beratend an Bord. "Wir versuchen, in der Serie Modetrends aus dem Weg zu gehen. Ich sage die ganze Zeit, dass Trends jung sterben; Trends sehen sehr schnell sehr alt aus," erklärt sie die teilweise gewöhnungsbedürftigen Looks.

"Emily in Paris": Staffel 2 jetzt auf Netflix

"Wir haben, glaube ich, in der letzten Staffel das richtige Rezept für Emily gefunden, und Farben machen eine großen Teil davon aus. Leute mögen Farben und brauchen Farben in diesen Zeiten. Als die erste Folge ausgestrahlt wurde, hörte ich immer und immer wieder, dass es gerade während der Pandemie so viel Spaß macht, sich 'Emily in Paris' anzuschauen, und dass die Serie dabei geholfen hat, die Leute aufzumuntern", erzählt Field außerdem.

Die Hauptdarstellerin Lily Collins produziert die erfolgreiche Netflix-Serie auch. Sie sei sehr offen für modische Experimente, berichtet Marylin Fitoussi. "Wenn es zumindest ein bisschen verstörend ist, weiß ich, dass es gelungen ist. Wenn sie nicht schockiert ist, sage ich: 'Es muss zu schlicht sein.'"

Und dieses Motto sieht man der Serie an: Blumenprints zum Mustermix, knallige Farben und immer wieder Hüte - die typischen Outfits von Emily stechen raus. "Ich hoffe, dass auch die Kleider in dieser Staffel das Publikum wieder glücklich machen", sagt Field.