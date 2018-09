Es war eine Nacht voll Glamour und Überraschungen... ... und Romantik "Willst Du mich heiraten?" Am Montagabend wurden in Los Angeles die Emmy Awards verliehen. Streaming-Gigant Netflix sackte dabei insgesamt 23 Auszeichnungen ein, und teilte sich damit den ersten Platz mit Abo-Veteran HBO. Die britische Schauspielerin Claire Foy erhielt einen Emmy für ihre Rolle in der Netflix-Show "The Crown" und verwies Favoritin Elisabeth Moss auf die Plätze. ACTRESS CLAIRE FOY "Ich bin stolz, mit so tollen Kolleginnen nominiert zu sein. Ich weiß, die Frauen in der Branche sind gerade ein großes Thema. Aber wenn man sich diese anguckt... Bloody Hell." Auch Amazon konnte beweisen, dass es gegen die mächtigen Kabelnetze punkten kann. "The Marvelous Mrs. Maisel" Die Fünfzigerjahreserie ist der große Gewinner der Emmys, sie erhielt unter anderem die wichtige Auszeichnung als beste Comedyserie. Amazon ist der erste Streaming-Dienst, der diesen Titel gewinnen konnte. Trotz allen Erfolgs der Streaming-Anbieter - HBO konnte wieder einmal den Haupt-Trophäe mit nach Hause nehmen. COMEDIAN KENAN THOMPSON "The winner is... Game of Thrones." Wie immer bei den Emmys war auch die Politik wieder ein Thema, bei der Preisvergabe und auf dem Roten Teppich. Die Zwischenwahlen in den USA stehen an. ACTRESS RACHEL BROSNAHAN "Geht zur Wahl - und bringt einen Freund mit!" Die Liebe überragte am Ende alles - zumindest für Regisseur Glenn Weiss. "Weißt Du, warum ich die nicht gerne 'Meine Freundin' nenne? Weil ich dich 'Meine Frau' nennen möchte." Nachdem er ausgezeichnet worden war, machte er seiner Freundin einen Antrag. Sie sagte 'Ja', sehr zur Erleichterung der Zuschauer und Gäste. COMEDIAN JOHN OLIVER "In Namen aller möchte ich mich für das 'Ja' bedanken. Es wäre sonst ein ganz anderer Abend geworden."