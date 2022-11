Sehen Sie im Video: Emotionale Weihnachtswerbung – bei diesem Spot geht einem erst am ganz Ende das Herz auf.





Die britische Kaufhauskette John Lewis setzt Jahr für Jahr auf Weihnachtswerbespots, die auch mal die Tränen in die Augen der Zuschauer treiben. So auch 2022.

Doch dieses Mal werden die Zuschauer auf die Folter gespannt, denn der Spot wirkt eher wie ein Kurzfilm als eine Werbebotschaft. Der Werbespot mit dem Titel „Der Anfänger" erzählt die Geschichte eines Mannes, der es sich zum Ziel gesetzt hat, Skateboarden zu lernen. Erst ganz am Ende wird klar, worum es der Supermarktkette bei ihrer Werbebotschaft geht: Denn der Mann hat die Strapazen auf sich genommen, weil er und seine Frau ein Pflegekind aufnehmen, das ebenfalls begeisterte Skateboarderin ist. Die Aussage des Spots: „Es geht um das, was wir tun." Die Einnahmen aus den wenigen beworbenen Produkten der Kaufhauskette, z.B. das Skateboard und ein Bär werden zu 25 Prozent an zwei gemeinnützige Organisationen gespendet.

Mehr