Auch "Lord of the Lost" aus St.Pauli können die Pechsträhne von Deutschland beim ESC nicht beenden.

Mal wieder landet Deutschland beim ESC auf dem letzten Platz. Die Schweden hingegen können sich über ihren siebten Sieg beim Wettbewerb freuen.

Auch die Rocker von "Lord of the Lost" konnten die deutsche Pechsträhne beim ESC nicht beenden. Mal wieder sah es auf dem Punktekonto ziemlich bitter aus: Gerade einmal 18 Punkte erhielt die Band aus St. Pauli. Nur drei von den Jurys und gnädige 15 von den Zuschauer:innen. Damit landeten sie auf dem letzten Platz. Triumphiert hat Schweden. Die Sängerin Loreen holte mit dem Song "Tattoo" den Sieg. Buchmacher:innen hatten den Sieg des Landes schon Wochen vorausgesagt.

Doch in diesem Jahr war es ein anderer Künstler, der die Gunst der Zuschauer:innen auf seiner Seite hatte. Mit den Votes des Publikums schien es einen Moment doch denkbar, dass der Finne Kääjirä mit seiner Rap-Elektro-Nummer "Cha Cha Cha" den Sieg der Favoritin hätte verhindern können.

Nicht nur Schweden erobert die Herzen

So viel ist sicher: Die Skandinavier scheinen etwas richtig zu machen. Ganze 376 Punkte schenkten die Zuschauer:innen dem Finnen. Mit nacktem Oberkörper und einer Art neongrünem Bolero um die Schultern begeisterte der 29-jährige Sänger das Publikum. Das schrille Lied mit eingängigem Pop-Refrain und einem pinken Ballettquartett - mit absichtlich debil grinsenden Tänzerinnen und Tänzern – war nahezu maßgeschneidert für den ESC. Bei der Jury kam der Auftritt weniger gut an: 150 Punkte. Insgesamt erhielt Finnland also 526 Punkte und lag damit 57 Punkte hinter Schweden. Loreen lag bei den Jurys mit 340 Punkten ganz klar vorne. Die Zuschauer:innen schenkten ihr 243 Punkte.

Der 39-jährigen Lorine Zineb Nora Talhaoui aus Stockholm ist damit etwas gelungen, was nur einem Künstler vor ihr gelungen ist: den ESC gleich zwei Mal zu gewinnen. Schon 2012 hatte Loreen es mit "Euphoria", einem ganz ähnlich klingenden Song, geschafft, sich in die Herzen der Jury und des Publikums zu singen. Vor ihr hatte dies nur der Ire Johnny Logan 1980 und 1987 geschafft. Schweden darf damit seinen siebten Sieg beim Songcontest feiern. Loreen sagt selbst, dass sie sich vor ihren Auftritten in einem meditativen Zustand befindet – dadurch scheint sie eine ganz besondere Verbindung zum Publikum aufzubauen. Denn ihre Songs kommen an: Mit "Euphoria" war die Sängerin 2012 nicht nur beim ESC erfolgreich, sondern eroberte auch die Charts. Vielleicht wird auch ihr diesjähriger Hit "Tattoo" zu einem echten Ohrwurm.

Noa Kirel lieferte eine atemberaubende Tanzperformance ab, und so landete Israel mit 362 Punkten noch hinter den Skandinaviern auf dem Treppchen. Knapp dahinter auf Platz 4 landet Italien mit 350 Punkten.

Trauriger Abschied für Peter Urban

Vor ihrem Auftritt gaben sich "Lord of the Lost" noch optimistisch die deutsche Pleiteserie beim ESC endlich zu beenden, aber es blieb nicht mehr als ein frommer Wunsch. Denn es gilt weiter: Willst du Deutschland oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Mit der Hamburger Dark-Rock-Band Lord Of The Lost landete Deutschland ganz hinten, wie dies schon 2022, 2016 und 2015 der Fall war. Moderatorin Barbara Schöneberger versuchte der Misere noch etwas Positives abzugewinnen: "Immerhin dreimal so viele Punkte wie 2022!" Im letzten Jahr bekam Deutschland nur sechs Punkte.

Für seinen letzten ESC hätte sich Peter Urban mehr Punkte für Deutschland erhofft. Nach 25 Jahren verabschiedete er sich bei den ESC-Fans als Kommentator. Bei seinem Publikum bedankte er sich für die Treue.

