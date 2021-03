Schlechte Stimmung bei "Bares für Rares": Susanne Steiger erinnert sich an den Kauf eines Silberschale. Doch als sie die Bewertung von Albert Maier erfährt, eskaliert die Situation.

Kaum eine Sendung ist so harmonisch wie "Bares für Rares": Experten und Händler sind sich bei der Bewertung der Objekte meist einig und selbst für kuriose Raritäten erhalten die Verkäufer in der ZDF-Trödelshow von Horst Lichter Geld. Doch Susanne Steiger erinnert sich in "Bares für Rares – Lieblingsobjekte" an den Kauf einer versilberten Schale. Als sie die Bewertung von Experte Albert Maier hört, ist sie außer sich.

"Es ist eine Anbietschale für Obst, Früchte und Süßigkeit", erklärt Maier zu dem versilberten Objekt. Darin besteht Einigkeit. Doch schon bei der Glasschale widerspricht Steiger dem Experten. Der behauptet, das Glas sei nicht original, sondern nachträglich angebracht. "Das ist ganz einfaches Pressglas", sagt er. "Ehrlich gesagt kann ich mir das nicht vorstellen. Die Schale gehörte schon immer zum Objekt", meint hingegen Steiger. Doch der Zwist geht noch weiter.

Steiger empört über "Bares für Rares"-Expertise

Maier glaubt, dass die Schale heute schwer verkäuflich sei und deshalb schätzt er den Wert auf lediglich 200 Euro. "Wie bitte, wo lebst du denn?", kommentiert Steiger empört, als sie die Expertise hört. Falls er noch mehr Anbietschalen hätte, könne er gerne Bescheid sagen, erklärt die Händlerin. Sie habe in ihrem Geschäft in Kerpen schon mehrere dieser Anbietschalen verkauft.

Im Händlerraum leistet Steiger dann zumindest in einem Punkt Abbitte: Auch die anderen Händler sind der Meinung, dass die Glasschale nicht original sei. "Oh", sagt Steiger dazu. Sie können sich das aber kaum vorstellen. Trotzdem haben auch Fabian Kahl und Walter "Waldi" Lehnertz Interesse an dem Stück von 1905. Steiger wartet ab und schlägt erst am Schluss mit einem einzigen Gebot zu: 400 Euro. Dafür erhält die 38-Jährige den Zuschlag.

"Ich bin super happy", sagt Steiger über die Anbietschale, die sie noch heute besitz. Sie stehe in ihrem Geschäft und sei unverkäuflich.

Quelle: "Bares für Rares - Lieblingsstücke" vom 28. März 2021. Neue Folgen der Trödelshow gibt es von Montag bis Freitag um 15.05 Uhr im ZDF und vorab in der Mediathek zu sehen.