Ethan Peck wird zu Mr. Spock - eine riesige Chance für den bisher eher unbekannten Schauspieler. Anfang 2019 soll er in der erfolgreichen Serie "Star Trek: Discovery" in der Rolle des kultigen Vulkaniers zu sehen sein, entschied der Sender CBS All Access in Person. Das berichtet die US-Seite "The Hollywood Reporter".

In einem Statement des Senders heißt es: "In 52 Jahren, vom Fernsehen hin zum Film, in einem Parallel- und Spiegel-Universum, blieb Mr. Spock das einzige Mitglied der Original-Besatzung, das in jeder Ära von 'Star Trek' überdauerte. Der großartige Leonard Nimoy und dann der brillante Zachary Quinto, beide gaben einem Charakter unglaubliche Menschlichkeit, der sich im ewigen Zwiespalt zwischen Logik und Emotion befindet." Man habe Monate lang einen Mimen gesucht, der diese großen Fußstapfen ausfüllen könne. "Ethan Peck betrat den Raum, vereinte in sich all diese Qualitäten und war sich sogleich der Verantwortung gegenüber Leonard, Zack und den Fans bewusst."

Peck konnte bislang nur kleine Rollen in Serien und Filmen ergattern. Etwa für je zwei Episoden in "Die wilden Siebziger" oder "Gilmore Girls". Auch im Film "In Time - Deine Zeit läuft ab" mit Justin Timberlake gab es nicht viel von dem 32-Jährigen zu sehen.

So passt Spock in die Geschichte

"Star Trek: Discovery" spielt noch vor der Handlung der ersten Serie rund um Kirk, Spock und Pille. Dementsprechend ist zu diesem Zeitpunkt auch noch ein Mann namens Christopher Pike der Kapitän einer gewissen USS Enterprise - Mr. Spock diente aber bereits unter ihm als Wissenschafts-Offizier und kann daher in der zweiten Staffel von "Discovery" mitwirken. Die für Vulkanier so wichtige Logik wird also von den Serienmachern eingehalten.

In der neuesten Serie aus dem "Star Trek"-Universum ist Sonequa Martin-Green als Hauptfigur Michael Burnham zu sehen. Internationale Bekanntheit erlangte sie zuvor dank der Zombie-Serie "The Walking Dead".