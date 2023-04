Der Versprecher von "Tagesschau"-Moderator Thorsten Schröder sorgt bei Zuschauern für Unterhaltung. Die "Tagesschau" und Schröder gehen souverän mit der Situation um.

Kleine Panne in der "Tagesschau": Sprecher Thorsten Schröder hat am Samstag in der 20-Uhr-Ausgabe bei den Lottozahlen als Superzahl "D" statt "Null" genannt - und sich dann korrigiert. Mehrere Medien berichteten.

"Das mussten wir natürlich richtigstellen", twitterte die Redaktion am Sonntag und veröffentlichte einen selbstironischen Clip, in dem Schröder die "Lottobuchstaben" vorliest und als Superbuchstaben "Null" nennt. Der Clip wurde von vielen Nutzern humorvoll kommentiert. In der ARD-Mediathek und auf "tagesschau.de" war am Sonntag die korrekte Version der Lottozahlen zu sehen und zu hören.