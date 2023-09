TV-Quoten: Das waren die Highlights am Samstagabend

Thriller oder Quizshow? Vor diese Fragen haben ARD und ZDF gestern Abend ihre Zuschauer gestellt. Dabei gewann ein Genre eindeutig.

Am letzten Samstagabend im kalendarischen Sommer hat die ARD mit einer Filmwiederholung den Quotensieg geholt. Im Schnitt schauten ab 20.15 Uhr im Ersten 4,40 Millionen den Thriller "Der Beschützer" mit Tobias Oertel, Marlene Tanczik, Christoph Domanski und anderen, was 20,0 Prozent Marktanteil bedeutet.

Dahinter lagen das ZDF mit der Rateshow "Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special" mit Johannes B. Kerner (3,04 Millionen; 14,7 Prozent) sowie RTL mit der Spielshow "Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" (1,40 Millionen; 8,1 Prozent), in der Andrea Sawatzki und Jan Josef Liefers zu Gast waren.

Sat.1 hatte den Film "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" in der Primetime im Programm, was 1,09 Millionen (5,2 Prozent) einschalteten. Die Serie "Navy CIS: L.A." bei Kabel eins schauten ab 20.15 Uhr 590.000 Menschen (2,7 Prozent). Die Sexkomödie "American Pie 2" von 2001 bei RTLzwei kam auf 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (2,4 Prozent), die ProSieben-Rankingshow "Darüber staunt die Welt - Die schrägsten Gaga-Geschichten" auf 430.000 (2,0 Prozent) und die amerikanische Liebeskummerkomödie "Nie wieder Sex mit der Ex" bei ZDFneo auf 270.000 (1,2 Prozent).