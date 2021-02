Öczan und Jacqueline sprechen sich am Pool von "First Dates Hotel" aus.

"First Dates Hotel" "Wir kennen uns" – Kandidatin Jacqueline sorgt für Eklat am Pool

Streit statt Kuscheldate: Bei "First Dates Hotel" sorgt Jacqueline für einen Eklat. Der Grund: Sie kennt einen der Kandidaten bereits.

Keine gemeinen Aliiterationen. Keine Gossensprache der Kandidaten. Und keine fiesen Abfuhren: "First Dates Hotel" ist die kuschligste Datingshow im deutschen Fernsehen. In der zweiten Staffel des Flirtformats begrüßt Gastgeber Roland Trettl wieder jede Menge paarungswilliger Singles auf Schmusekurs. Doch eine Kandidatin störte die friedliche Eintracht am Montagabend. Jacqueline aus Köln sorgte für einen Eklat.

Dabei schien am Anfang alles gut zu sein. Fröhlich lachend kam die 32-Jährige am "First Dates Hotel" an der Küste Kroatiens an, freute sich auf ihr erstes Blind Date. Doch als sie Kandidat Özcan aus Gummersbach sah, brannten bei ihr alle Sicherungen durch. Jacqueline sorgte für den bislang denkwürdigsten Moment in der Geschichte der Datingshow. Sie crasht das Rendezvous einer anderen Kandidatin.

Als Öczan und Kathi zusammen nach einem gemütlichen Abendessen an ihrem Zimmer vorbeikommen, sagt sie fordernd zu ihm: "Ich dachte, ich bekomme Gesellschaft von dir." Sichtlich irritiert schaut Kathi Özcan an. Doch der reagiert überhaupt nicht auf die Anmache von Jacqueline, die danach in Tränen ausbricht. "Kennst du die?", fragt Kathi verwundert. Der Gummersbacher antwortet mit nein. Eine Lüge, wie sich später herausstellen wird.

Jacqueline bereits aus "Take me out" bekannt

Denn wenig später stellt Jaqueline Öczan am Pool zur Rede. Wie sich herausstellt, kennen sich beide bereits aus Deutschland, hatten sich dort einige Zeit lang gedatet. Beide wussten auch, dass der jeweils andere sich bei "First Dates Hotel" beworben hatte. Doch offenbar hatten beide unterschiedliche Vorstellungen davon, was dort erlaubt sein würde.

Wütend stößt Jacqueline Özcan zur Seite. Auch Kathi will schließlich nichts mehr von ihrem Verehrer wissen. Mit der großen Liebe wird es für ihn in dem Datingformat wohl nichts mehr. Auch Jaqueline, die bereits in der Kuppelshow "Take me out" zu sehen war, reist ohne Partner nach Hause.

First Dates Hotel läuft am Montagabend um 20.15 Uhr auf Vox und ist auf TVNow abrufbar.