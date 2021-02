Liebe kann so schön sein: "First Dates Hotel" ist auf Vox mit einer neuen Staffel gestartet. Die Dating-Show zeigt, was viele im Moment entbehren müssen – und ist deshalb eine der schönsten Shows im deutschen Fernsehen.

Am liebsten möchte man sofort tauschen und an einer Liege am Pool Platz nehmen. Das Hotel in Kroatien ist an der nördlichen Adriaküste gelegen und empfängt seine Besucher mit Sonne und einem traumhaften Ausblick. Roland Trettl begrüßt die flirtwilligen Gäste wie gewohnt mit charmanten Komplimenten und führt sie dann als Kuppler den potenziellen neuen Partnern zu - bei einem hervorragenden Abendessen versteht sich. Hach, Liebe kann so schön sein.

Die neue Staffel von "First Dates Hotel" ist am Montagabend gestartet. Gedreht wurde im vergangenen Sommer in Kroatien – unter verhältnismäßig lockeren Coronabedingungen. Die Show kann im lockdown- und schneegeplagten Deutschland gleich drei Wünsche erfüllen: Sonne, Flirts und gute Laune.

Autoverkäuferin Sandra lernt den quirligen OP-Pfleger Adam kennen, hat ein schönes Date mit ihm und flirtet mit ihm danach am Pool, was das Zeug hält. Valentina kommt mit ihrem Bruder Nico in die Datingshow. Beide lernen mit Patrick und Jacky sympathische und potenzielle Partner kennen. Doch dann passiert ein kleines Liebeswunder. Patrick möchte ein Date mit Nico. Beide kommen sich bei einer Nacht am Pool näher. Wie schön. Nur bei Wikinger Reike und Singledame Birgit schlägt Amor nicht zu.

Es sind herzerwärmende Geschichten, die "First Dates Hotel" erzählen kann. Im Gegensatz zu anderen Datingshows wie "Schwiegertochter gesucht" sollen die Kandidatinnen und Kandidaten nicht vorgeführt werden. Stattdessen dürfen die Dauersingles Selbstbewusstsein tanken und das Flirten wieder genießen lernen. Roland Trettl ist dabei der sympathischste Liebesbote seit Rudi Carrell und seiner "Herzblatt"-Sendung. Bei den Sätzen des gebürtigen Südtirolers geht jeder Teilnehmerin das Herz auf: "Du brauchst dir keine Sorgen machen, du siehst gut aus."

Die Vox-Sendung erfüllt Klischees, aber ohne zu sehr auf Schmalz zu setzen. Die Bilder von Menschen, die am Pool flirten und das Leben genießen, tun gut. "First Dates Hotel" ist der beste Eskapismus, den das deutsche Fernsehen derzeit zu bieten hat. Sie befriedigt unsere Sehnsucht nach Glück. Im Moment kann es nichts Schöneres geben.

"First Dates Hotel" läuft am Montag um 20.15 Uhr auf Vox und ist vorab bei TVNow zu sehen