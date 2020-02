Inzwischen macht sich Bachelor Sebastian Preuss nicht einmal mehr die Mühe, das Gespräch zu suchen - er kommt lieber gleich zur Sache. "Diana, hast du kurz Zeit?" lautet die Lösung und zack geht's ab in den Pool zum Knutschen. Mittlerweile auch beim Gruppendate, während die anderen vier Frauen hinter Palmen versteckt Fruchtsäfte schlürfen und hoffen, einen Blick auf das Geschehen zu erhaschen. Denn nach Diana folgen noch Desiree und Natali oder wie Preuss sie nennt: eine eingelegte Kirsche. Dass er die nicht mag, hatte er zuvor schon beim Knabbern am Fruchtspieß verraten, ergo wird Natali nach Hause geschickt, als es darum geht, die Plätze für die Homedates zu vergeben. Die 24-Jährige sollte froh sein, dass sie nicht eine weitere Mitleidsrose des Bachelors erhalten hat, denn möchte man so jemanden wirklich seinen Eltern vorstellen?

Die anderen vier müssen da durch. Zuerst reist der Bachelor mit seinem "Hi grüß dich"-Grinsen nach Bergisch Gladbach und trifft dort auf die Mutter und die beste Freundin von Diana. In die Mutter ist er fast verliebter als in die Tochter. "Das ist ganz ne gute Frau. So stellt man sich seine Schwiegermutter vor", schwärmt der 29-Jährige. Dabei hat sie ihn wahrscheinlich besser durchschaut als Diana. Ob er wolle, das seine zukünftige Frau zu Hause bleibe, um zu kochen, zu putzen und zu bügeln, fragt sie ihn direkt. Nur, wenn sie da unbedingt Lust drauf habe, antwortet Preuss. Überzeugend klingt das nicht.

"Wie lange dauert das jetzt hier noch?"

In den vergangenen Folgen wurde ja bereist deutlich, dass er eigentlich Mutti 2.0 sucht. Ob Diana dafür die Richtige ist? Beim späteren Tête-à-tête auf dem Sofa haben sich die beiden jedenfalls nicht viel zu sagen und die Studentin bringt es auf den Punkt: "Wie lange dauert das jetzt hier noch?" Denn zu mehr als Knutschen, das wird beim Homedate mit Diana deutlich, ist der Bachelor offenbar nicht imstande.

Mehr Erfolg hat er bei Wioleta, die ihn völlig überdreht und kichernd in Münster empfängt. Später wird auf der Couch von Wioletas Tante hemmungslos geknutscht. Zuvor hatte sie angemerkt, dass ihr so heiß sei, was der Bachelor mit der billigen Anmache "Zieh dich halt aus" kommentiert. Spätestens jetzt hätte die 28-Jährige Preuss vor die Tür setzen sollen, stattdessen plant sie insgeheim schon den Umzug nach München. Und er? Offenbart hintenrum, dass er gar nicht verliebt ist.

Der Bachelor verschweigt seine Leichen im Keller

Dass Preuss es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, zeigt sich auch beim Homedate mit Desiree. Deren Bruder spricht ihn direkt darauf an, welche Leichen er denn im Keller habe. Statt zu sagen: Ich saß wegen gefährlicher Körperverletzung im Gefängnis und bin auch sonst mehrfach vorbestraft, kommt von ihm allerdings nur: "Ich stehe zu allem gerade. Ich bin ein bodenständiger Kerl." Dazu fällt ihm noch ein, dass Desiree in seinem Malerbetrieb das Büro führen könnte und er gern ein Kind adoptieren würde, denn Desiree und ihr Bruder kommen ursprünglich aus Brasilien. Floskeln zum Gruseln.

Die Letzte auf seiner Deutschland-Tour ist Leah, die der Bachelor in Schleswig-Holstein besucht. Dort macht er bei Kaffee und Kuchen erst schleimige Komplimente, bevor ihn Leahs beste Freundin in die Mangel nimmt - oder wie er es formuliert "befrägt". "Ich suche was Ernstes und nicht etwas zum Rumvögeln", sagt der Bachelor, gibt aber zu, dass er sich zunächst von Leahs Aussehen beeindrucken ließ.

Umso kurioser, dass das dann der Grund ist, warum er die Studentin ohne Rose nach Hause schickt. "Ich mag es nicht, wenn sich eine Frau verbastelt. Sie hat gespritzte Lippen, sie hat Silikonbrüste. Das Gesicht aufspritzen, das ist mir too much. Das möchte ich nicht bei meinem Partner." Dass er bis zu den Homedates gebraucht hat, um das zu erkennen, überrascht. Leah muss gehen, mit Diana, Wioleta und Desiree geht es dann in der kommenden Woche zu den Dreamdates.