Nahezu jedes Land der Welt hat mittlerweile das metrische System offiziell eingeführt, wenngleich es nicht in allen Ländern exklusiv genutzt wird. Doch ein paar gallische Dörfer wehren sich noch immer standhaft gegen Kilogramm und Zentimeter: neben Liberia und Myanmar vor allem die Vereinigten Staaten von Amerika. In Letzterem sieht mancher Patriot gar seine schönen Fuß und Pfund derart akut bedroht, dass er zum Kampf gegen das metrische System aufruft. So zum Beispiel Tucker Carlson, seines Zeichen Fox-News-Moderator und erklärter Gegner von allem, was er für unamerikanisch hält.

In seiner Sendung unter der Woche leitete Carlson das Segment dazu – wie bei ihm üblich – mit einer kleinen Tirade ein. Überall auf der Welt würden die Menschen "gezwungen, ihre Umwelt in Millimeter und Kilogramm zu messen". Zu den beiden Maßeinheiten verzog er jeweils das Gesicht. Die USA sei das einzige große Land der Erde, das sich noch wehren würde. "Dafür müssen wir uns nicht schämen", so Carlson.

Er hatte sich dazu sogar einen Gesprächspartner namens James Panero in die Sendung geholt, Redakteur eines Kunstmagazins, der sich selbst als bekennender "Anti-Metrit" vorstellte. Von Carlson erntete er dafür ein "Gott segne dich". Beide fabulierten daraufhin gemeinsam von einem abstrusen Bedrohungsszenario durch das metrische System. Tucker nannte es "seltsam, utopisch, unelegant und unheimlich", sein Gegenüber sprach von "dem ursprünglichen System der neuen Weltordnungen". Beide suggerierten ständig alle Welt würde vom Metermaß unterjocht.

Der Versuch, gegen das metrische System zu argumentieren

Der Siegeszug von Zentimeter und Kilogramm fußt hauptsächlich auf der in sich geschlossenen Logik des Systems (ein Kubikdezimeter Wasser, also ein Liter, wiegt ziemlich genau ein Kilogramm) und der einfachen Rechenbarkeit dank der Zehner- respektive Hunderterschritte. Die Vereinheitlichung soll zudem weltweite Handelsbeziehungen und wissenschaftliche Kooperationen erleichtern.

Entsprechend schwierig wird die sachliche Argumentation gegen eben jenes System. Carlson und Panero aber stießen genau in diese Kerbe: So sei ein System in Zehnerschritten zwar gut, "um Geld zu zählen". Andere Zahlen wie 60 oder zwölf seien jedoch viel besser in Drittel, Viertel und Hälften zu teilen und daher mehr geeignet, "um Dinge in der echten Welt zu messen". Warum das so sein soll oder seit wann man 100 nicht mehr vierteln, fünfteln oder halbieren kann, sagten sie nicht.

Panero fuhr fort: Ein Drittel von einem Fuß seien vier Inch, aber bei einem Meter seien das "33,3 irgendwas Zentimeter". "Das kann man nicht mal zusammenrechnen", schloss der Mann seine wackelige Beweisführung mit einem siegessicheren Grinsen. Dabei sind ironischerweise genau solche Probleme die Hauptargumente gegen die nicht-metrischen Systeme. Eine Meile sind zum Beispiel 5280 Fuß, ein Pfund sind 16 Unzen. Diese Maßeinheiten sind ungleich schwerer umzurechnen.

"Experte": "Der Meter ist frei erfunden"

Weitere Argumente des Experten für seine Ablehnung des metrischen Systems waren übrigens: "Unsere Maßeinheiten haben uns auf den Mond gebracht", "der Meter ist frei erfunden" und wurde uns von den "Radikalisten der französischen Revolution aufgezwungen". Nun gut.

Tucker Carlson zumindest fand seinen Gast richtig prima und dankte ihm zum Ende für seinen tollen Einsatz. Dieser würde "uns allen Mut machen, weiter gegen die globale Tyrannei des metrischen Systems zu kämpfen". Er werde das Kilogramm akzeptieren, wenn er den Euro akzeptieren würde, nämlich niemals, schwafelte der Moderator. Ein Kolumnist der "Washington Post" brachte es auf Twitter auf den Punkt, als er zu dem Interview schrieb, es sei eine "Selbst-Parodie von Fox News". Dem ist nichts hinzufügen.

This video of Tucker Carlson blessing someone for their righteous fight against the metric system is such a self parody of Fox News pic.twitter.com/c21DVmOvX8 — Brian Klaas (@brianklaas) June 7, 2019

Quelle: Fox News