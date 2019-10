1. Geboren wurde Franziska Weisz am 4. Mai 1980 in Wien. Aufgewachsen ist sie allerdings in der kleinen Gemeinde Breitenfurt, wenige Kilometer von der Hauptstadt entfernt.

2. Zum Film kam sie eher zufällig. Eigentlich wollte sie modeln, doch ihre Agentur schickte sie zum Filmcasting. Regisseur Ulrich Seidl griff gleich zu und besetzte sie für seine düstere Vorstadt-Studie "Hundstage". Darin spielt sie eine junge Frau, die permanent von ihrem Freund erniedrigt wird. Mit dieser Rolle wurde Franziska Weisz über Nacht bekannt.

3. Im gleichen Jahr verpflichtete sie der österreichische Regisseur Michael Haneke für seine Verfilmung von Elfriede Jelineks Roman "Die Klavierspielerin".

4. 2005 erhielt sie eine Nominierung für den österreichischen Filmpreis Romy in der Kategorie "Beliebtester weiblicher Shootingstar", die Auszeichnung ging dann aber an die deutsche Schauspielerin Tanja Wedhorn.

5. Auf der Berlinale wurde sie 2005 als "Shooting Star" ausgezeichnet.

6. Dass sie diese Auszeichnung zu Recht erhielt, bewies sie 2010: Da reiste sie erneut zur Berlinale. Diesmal als Hauptdarstellerin des Wettbewerbsbeitrags "Der Räuber". In dem Film spielt Weisz die Partnerin des Bankräubers Johann, der von Andreas Lust verkörpert wird - mit dem sie sich privat gut versteht.

7. Seit 2012 ist sie mit dem Regisseur Felix Herzogenrath liiert, den sie bei den Dreharbeiten zur ZDF-Serie "Die Bergretter" kennengelernt hat. Im Sommer 2015 heiratete das Paar.

8. Neben der Schauspielerei betätigt sich die Wienerin auch musikalisch: Sie ist die Sängerin der Wiener Coverband Jawoi, die trotz der schauspielerischen Erfolge von Franziska Weisz weiterhin auftritt.

9. Sie ist gelernte Betriebswirtin. Sie studierte in Wien, Leicester und am renommierten King's College in London, wo sie den Master in Development and Environment machte.

10. Sei dem 20. März 2016 ist Franziska Weisz neue Ermittlerin im Norddeutschland-"Tatort". Sie folgt damit Petra Schmidt-Schaller als Partnerin von Wotan Wilke Möhring, mit dem sie auch privat befreundet ist. Für sie ist die Rolle ein Traum: "Meine ganze Familie schaut 'Tatort'", sagt Weisz. "Wir werden am Premierenabend alle gemeinsam mit Herzklopfen vor dem Fernseher sitzen."

Aktuell ist Franziska Weisz in dem Kinofilm "Zwischen uns die Mauer" zu sehen, der am 3. Oktobern in die Kinos kommt.