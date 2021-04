Nach mehreren Verschiebungen können die Dreharbeiten zur "Friends"-Reunion endlich beginnen. Der Startschuss soll kommende Woche fallen.

Fans der Kultserie "Friends" dürfen endlich Aufatmen: Die Dreharbeiten für die heiß ersehnte Reunion der Hauptdarsteller rund um Jennifer Aniston, 52, werden in der kommenden Woche beginnen. Das berichtet das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter".

Laut internen Quellen werde die Show für den Streaminganbieter HBO Max in der Woche von 5. April gedreht. In dem Special werden sich Aniston, Courteney Cox, 56, Lisa Kudrow, 57, Matt LeBlanc, 53, Matthew Perry, 51 und David Schwimmer, 54, zusammen mit den Erfindern der Show, Marta Kauffman, 64 und David Crane, 63, an die beliebte Serie zurückerinnern und ihre Zeit am Set Revue passieren lassen.

Kurzes Wiedersehen mit den "Friends"-Kultcharakteren

David Schwimmer verriet kürzlich im Interview mit dem britischen Moderator Graham Norton, 57, in dessen Show "The Graham Norton Show", dass die sechs Schauspieler die meiste Zeit des Specials nicht in ihren Kultrollen, sondern als sie selbst zu sehen sein werden. Auf die Frage, ob er als Ross oder David auftreten werde, antwortete Schwimmer: "Ich werde David sein. Es gibt kein Drehbuch und wir spielen nicht unsere Charaktere. Wir sind alle wir selbst." Weiter gab er preis: "Allerdings wird es einen Teil geben, den ich noch nicht vorwegnehmen möchte, aber wir werden alle zusammen etwas lesen."

Wann das "Friends"-Special zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Es wird aber für rund ein Jahr nach dem ursprünglich geplanten Datum – den 27. Mai 2020 – erwartet. Die Reunion sollte im März vergangenen Jahres gedreht werden, allerdings mussten die Dreharbeiten aufgrund der Coronavirus-Pandemie mehrfach verschoben werden.

Der 90er-Jahre-Hit folgte dem Leben einer Gruppe junger Freunde in New York. Die Serie um Rachel, Ross, Chandler, Monica, Joey und Phoebe startete im Jahr 1994 in den USA und lief bis 2004. Die Schauspieler wurden später zu hochbezahlten Stars, allen voran Aniston.