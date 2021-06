Die "Friends"-Reunion gibt eine Zugabe: James Corden drehte mit den sechs Hauptdarstellern und Hauptdarstellerinnen am Set der Wiedersehens-Show ein Mini-"Carpool Karaoke". Und baute fast einen Unfall dabei.

Millionen Fans weltweit sahen diesen Monat die mit Spannung erwartete Reunion-Show von "Friends", einer der erfolgreichsten Sitcoms der Welt. Zum ersten Mal seit 17 Jahren standen die sechs Stars der Serie - Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer und Matthew Perry - wieder gemeinsam vor der Kamera. Wer zur Show einschaltete, bekam eine ordentliche Dosis Nostalgie und ganz viel Emotionen. Nun gab's eine kleine Zugabe und zwar in der Sendung von Moderator James Corden.

Der drehte mit den "Friends"-Stars eine Mini-Version seiner berühmten "Carpool Karaoke"-Videos und traf sich dafür mit ihnen während der Dreharbeiten am Set der Serie. Dabei kam es jedoch zu einer kleinen Panne, die für Lacher sorgte. Denn Corden cruiste wie in Hollywood üblich mit den Schauspieler:innen in einem Golf-Wagen über das Set. Der Wagen ist offen, Anschnallgurte gibt es keine.

"Sind alle am Leben?", scherzte James Corden nach der Panne beim "Friends"-Dreh

"Achtung, wir fahren über eine Unebenheit", kündigte Corden an, als er das Gefährt zum Parken vor das Studio bugsierte. "Was, wenn einer von uns runterfällt?", scherzte Aniston noch, bevor der Wagen zum Stehen kam. Da passierte es: Corden verlässt den Fahrersitz, gerade wollen die anderen sechs aussteigen, da macht das Auto einen Satz nach hinten. Ein lautes "F***" ist zu hören, entgeisterte Gesichter zu sehen. "Sind alle am Leben?", fragt Corden schuldbewusst - er hatte vergessen, die Handbremse anzuziehen. Die Panne sorgte für Lacher bei den Schauspieler:innen, Corden selbst konnte es kaum glauben.

"Ganz im Ernst: Ich hätte fast die Stars von 'Friends' getötet", sagte er und vergrub das Gesicht in seiner Hand. Der Rest der Reunion-Zugabe verlief dafür nach Plan: Nachdem sie im Wagen den Titelsong der Show - "I'll be there for you" von den Rembrandts - gesungen hatten, ging es zum Interview ins Café Central Perk, das in der Sitcom im Mittelpunkt stand.