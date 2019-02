Bald ist es soweit: Am 14. April startet die achte und letzte Staffel "Game of Thrones". Dann werden wir endlich erfahren, ob die Lebenden über die Toten siegen können, wer am Ende auf dem Eisernen Thron Platz nimmt - und ob es überhaupt alle bis ins Finale schaffen. Schließlich ist bei der Serie, die schon in Folge neun ihren Hauptdarsteller tötete, wirklich alles denkbar.

Haussender HBO lässt die PR-Maschine schon auf vollen Touren laufen. Zum Superbowl am Wochenende kaperten die Drachen schon eine Bierwerbung. Mit 14 neuen Bildern will man den Hype um den Serien-Hit weiter einheizen. Doch was verraten die Bilder wirklich über die neue Staffel?