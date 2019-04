Fans in aller Welt fiebern dem Ende von "Game of Thrones" entgegen. Gerade läuft die Finale achte Staffel. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen den Büchern von George R.R. Martin und der Serie: das Alter der Charaktere. So ist in den Büchern Daenerys Targaryan gerade einmal 13, als sie an die Dothraki verschachert wird und mit 14 ist sie von Khal Drogo schwanger. In der Serie ist sie da immerhin schon 16. Jon Snow schließt sich in den Büchern mit gerade einmal 14 der Night's Watch an und wird mit 15 ihr Kommandant. Am Beginn der HBO-Serie ist er immerhin schon 17 oder 18. Auch Cersei Lannister, Arya und Sansa Stark sowie Samwell Tarly sind in der Serie älter als in der Buchvorlage. Den Fans wird der Altersunterschied egal sein - Hauptsache, sie kennen bald das Ende von "Game of Thrones".