Als David Benioff und D.B. Weiss damals die Idee hatten, eine Serie aus dem Fantasy-Bestseller "Ein Lied von Feuer und Eis" erdachten, war ihnen wohl nicht klar, dass "Game of Thrones" einmal die erfolgreichste TV-Serie aller Zeiten werden würde. Kein Wunder, dass sich die beiden Serienmacher in der letzten Staffel noch einmal selbst mit einem Gastauftritt in Westeros verewigen wollten. Leider haben sie sich dafür aber die wohl denkbar schlechteste Szene ausgesucht.

Ausgerechnet als Tormund Jon nach der Schlacht um Winterfell in höchsten Tönen lobte und Danerys bedröppelt in der Gegend herumsaß, waren die beiden Chefs im Bild zu sehen - als bartgeschmückte Wildlinge, die sich an Tormunds betrunkenen Lobreden ergötzen. Das Problem: Die Diskussion über die Szene drehte sich um etwas völlig anderes - nämlich um den Starbucks-Becher, der gut sichtbar vor Daenerys auf dem Tisch stand.

Peinlicher Patzer

Dass die Panne ausgerechnet im Gastauftritt der Chefs passiert, macht den Patzer noch peinlicher. Schließlich sollte man erwarten, dass unter den Augen der Chefs noch genauer gearbeitet wird. Benioff und Weiss sind zwar immer noch Autoren und Produzenten der Serie, die Regie überlassen sie aber schon eine Weile anderen Kollegen.

Weiss hatte sich vor Ausstrahlung der Folge noch über etwas völlig anderes den Kopf zerbrochen: "Ich hatte mir Sorgen gemacht, dass wir die Szene ruinieren. Aber das haben wir glaube ich nicht", sagte er in einem Making-of-Clip. Immerhin ist in dem der Becher nicht zu sehen. Der Clip enthüllt auch, dass einer der lustigeren Momente der Szene nicht geplant war: Als Tormund Jon Wein ins Gesicht kippt, zuckt Darsteller Kit Harington zusammen. "Bitte, nehmt ihm den Saft aus dem Horn", fordert er etwas genervt, sobald der Take beendet war - sehr zur Freude von Tormund-Darsteller Kristofer Hivju. "Lasst es drin, das ist gut", ertönt es aus dem Off.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Benioff und Weiss in die Serie geschmuggelt hatten. In einer der Aufnahmen im Haus von Schwarz und Weiß, in dem die Gesichter der Toten an der Wand aufgereiht sind, sieht man einmal auch die beiden Produzenten. Ganz ohne Wein und Kaffee.

