In der Nacht auf Montag ist es soweit: Die erste Folge der achten und letzten Staffel von „Game of Thrones" wird ausgestrahlt - zunächst in den USA. Am Dienstag, den 15. April dann auch in Deutschland. Während Fans der Erfolgsserie schon lange auf das Finale gewartet hatten, folgten Studenten der Technischen Universität München einer etwas ungewöhnlicheren Mission in ihrem Informatik-Seminar. Von ihnen programmierte Algorithmen sollen vorhersagen, welcher Charakter am Ende den begehrten eisernen Thron besteigen wird. Wer überlebt und wer stirbt, verrät der leitende Mentor des Kurses Guy Yachdav. Vorsicht, Spoileralarm: "Wir glauben, dass Daenerys Tagaryen, die Mutter der Drachen, die besten Überlebenschancen in Game of Thrones hat. Daher denken wir, dass sie den eisernen Thron besteigen wird. Unseren Algorithmen zufolge, sind wir uns dessen zu 79 Prozent sicher." Schon im Jahr 2016, kurz vor der Ausstrahlung der sechsten Staffel, entwickelten Studenten des gleichen Kurses einen Algorithmus. Die Wiederauferstehung von Jon Snow wurde damals korrekt vorhergesagt. Die Überlebensraten werden mithilfe der Langlebigkeitsanalyse vorhergesagt. Eine Technik, die wissenschaftlichen Anwendungen ähnelt, bei denen die Auswirkungen von Behandlungen bei Krebspatienten untersucht werden. In diesem Fall mithilfe von Daten aus dem Internet, die die Studenten zuvor aufbereitet und ausgewertet hatten. Student Florian Donhauser war ebenfalls an dem Projekt beteiligt: "Ich finde es toll, dass ich Informatik-Themen wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Web-Entwicklung mit etwas verbinden kann, das viele Leute interessiert. Und es ist faszinierend, wie viele über unsere Informatikalgorithmen berichten." Wollen Sie wissen, wer alles auf der Todesliste steht, dann lesen sie einfach selbst: