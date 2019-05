Einen Brotkorb durch enge Ladengässchen zu balancieren, gehört zum Alltag von Rozi Khan. Der Pakistaner arbeitet als Kellner in einem Imbiss in Rawalpindi, in der Nähe von Islamabad. Für seine Zukunft hat er seit einiger Zeit ganz andere Träume - Der Sohn seines Chefs hatte ihm gesagt, wie ähnlich er Tyrion Lannister sehe - eine Figur in der Erfolgsserie Game of Thrones, gespielt vom US-Amerikaner Peter Dinklage. "Die Leute haben angefangen mich Peter Dinklage zu nennen. Ich habe mir dann seine Filme angesehen, und dann bin ich nach und nach bekanntgeworden." Erst recht nach einem entsprechendem Haarschnitt könnte der 26-jährige Rozi Khan als Doppelgänger von Dinklage durchgehen. "Ich würde gerne in den USA Filme machen und mit Peter Dinklage in einem Film spielen." Khans Chef sagt: "Wir beten dafür, dass Peter Dinklage ihn in den Medien sieht, oder auf Facebook, und ihn einlädt. Wir würden uns freuen, wir würden ihn dann sogar selbst schicken." Khan sagt, besonders als Kind sei es schwierig gewesen, mit seinem Zwergwuchs zurechtzukommen. Doch seine neue Bekanntheit gibt ihm Selbstbewusstsein. Wenn er im bald anstehenden Ramadan in sein Heimatdorf fährt, hofft er, eine Partnerin zu finden. Anders als Dinklage, der seit über 13 Jahren mit der Drehbuchautorin Erica Schmidt verheiratet ist, möchte Khan eine Frau in seiner Größe finden. "Die Frau sollte meine Größe und mein Alter haben, ich will keine große Frau heiraten, ich habe Angst vor großen Frauen. Man sollte jemanden heiraten, der zu einem passt." Game of Thrones, die Adaption der George R.R. Martin Fantasyreihe "Das Lied von Eis und Feuer" befindet sich derzeit in der achten und letzten Staffel. Es ist die bisher erfolgreichste Serie des Senders HBOs.