Wie weit gehen Sie, um den Thron zu erklimmen?





Zu Ehren der finalen Staffel von "Game of Thrones“ lädt HBO zu einer weltweiten Schnitzeljagd ein.





An sechs verschiedenen Orten wurden Repliken des “Eisernen Throns“ versteckt, die Fans der Fantasy-Serie suchen sollen.





Keine leichte Aufgabe. Es gibt zwar zu jedem Thron ein 360°-Video, welches ihn in seiner Umgebung zeigt – aber von Hinweisen auf den genauen Ort fehlt jede Spur.





Trotz des hohen Schwierigkeitsgrad wurden schon vier der Herrschersessel entdeckt.





Eifrige Thronanwärter aus England fanden den "Throne of the Forest" in Puzzlewood.





Der "Throne of the North“ verbirgt sich in Björklidenvägen in Schweden.





Wer auf dem "Throne of Joy" Platz nehmen möchte, sollte schleunigst zum Castillo de Atienza nach Spanien fliegen.





Auch der vierte Thron befindet sich in wärmeren Gefilden. Der "Throne of Valyria" steht am Strand von Morro Branca in Brasilien.





Wer auch seinen Anspruch als Herrscher der sieben Königslande anmelden will, sollte auf jeden Fall dicke Handschuhe mitnehmen.





Es wird gemunkelt, dass sich der vorletzte Thron in Kanada verbirgt. Nicht umsonst trägt er den Namen "Throne of Ice".





Wenn auch er schließlich erobert wurde, geht es an den letzten Thron. Und da scheint sich HBO etwas ganz Besonderes ausgedacht zu haben.





Es gibt weder ein Video der Umgebung, noch sonstige Hinweise.





Auf jeden Fall eine geschickte Marketingkampagne von HBO, die das Warten bis zum Start der finalen Staffel verkürzt.