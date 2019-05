Achtung: Dieser Text verrät Inhalte der aktuellen achten Staffel von "Game of Thrones" und aus allen bisherigen Staffeln. Wer noch nicht alle Folgen gesehen hat und sich lieber überraschen lassen möchte, sollte hier aufhören zu lesen.

Noch zwei Folgen, dann ist "Game of Thrones" nach acht Staffeln am Ende angelangt. Die Fans sehnen bereits die ganze Woche den Montag herbei. Was dann passiert, will gleich eine ganze Reihe neugieriger Fans und Beobachter herausgefunden haben. Bei der ersten Folge lagen viele der Vorhersagen exakt richtig. Und was jetzt kommen soll, dürfte vielen Fans nicht gefallen.

Die irre Königin

In der Serie deutete es sich schon einige Folgen lang an und tatsächlich soll Daenerys den meisten Leaks zufolge nach Missandeis Tod den Weg des Feuers wählen. Zu Beginn der Folge sitzt sie demnach emotional mitgenommen und mit zerzaustem Haar – das hatte ja Missandei gepflegt – in Drachenstein und plant den Angriff auf Königsmund. Und der hat es in sich: Gemeinsam mit Grauer Wurm und seinen Unbefleckten stürmt sie die Stadt. Als Cersei die Glocken zur Aufgabe läutet, schaut Tyrion noch erleichtert – bis er bemerkt, dass die Königin durch das Geräusch endgültig den Verstand verliert. Sie brennt mit ihrem Drachen die ganze Stadt nieder, die Unbefleckten massakrieren die aufgebenden Soldaten und sogar Frauen und Kinder. Sehr zum Entsetzen Jon Schnees, der sich im Kampf gegen die Eiserne Horde durch die Stadt arbeitet.

Eine andere Quelle widerspricht dem – und zwar grundlegend: Daenerys soll demnach, trotz der ausführlichen Kämpfe, nicht verrückt werden – und Jon sehr erleichtert darüber sein. Nach der Schlacht sollen sich die beiden in einer sehr langen Szene am Ende der Folge ihre Liebe schwören. Mehr Gegensatz geht kaum. Erklärbar wären die Diskrepanzen mit der Tatsache, dass mehrere Enden gedreht wurden.

Kampf um Königsmund

In dem Punkt, dass Daenerys der vor Königsmund liegenden Eisernen Flotte mit Drachenfeuer mächtig zusetzt, auch Yara Graufreuds Schiffe mischen in der Schlacht mit, stimmen die Leaks überein. Der lüsterne Pirat Euron findet den Leaks zufolge aber ein anderes Ende – und stirbt von Jaimes Hand. Der soll zwischendurch wegen seines Verrates am Norden von Daenerys Truppen verhaftet und von Tyrion wieder befreit worden sein. Im Kampf mit Euron wird er schwer verwundet. Trotzdem schafft er es zu seiner geliebten Cersei. Ein letztes Mal erklärt er ihr seine Liebe, sagt ihr, dass das Kind nie wichtig war, sondern sie selbst. Dann werden sie von einem einstürzenden Gebäude begraben.

Für Tyrion ist die Entscheidung, seinen Bruder zu befreien, die falsche, auch er wird von Daenerys wegen Verrats verhaftet. Dabei kam er vorher noch einmal davon: Varys wird bereits früher in der Folge für seine mit Tyrion diskutierten Verratspläne hingerichtet.

Auch Arya und der Bluthund schaffen es den Leaks zufolge nach Königsmund. Während Arya mit der Maske eines Bürgers die Stadt betritt und einer Gruppe Unschuldiger hilft, trifft Clegane auf seinen untoten Bruder – und es kommt zum lange erwarteten Clegane Bowl. Die Leaker beschreiben eine Szene, in der der Hund sich mit ausgequetschten Augen und blinden Schwertschwingen gegen den Berg wehrt, dem ein Messer zwischen den Augen hervorragt. Am Ende stürzen beide durch eine Mauer aus einem Gebäude in die brennende Tiefe der Stadt.

In den Leaks finden sich noch diverse weitere Szenen - doch viele von ihnen scheinen erst im Finale stattzufinden. Ob sie zutreffen könnten, wird auch davon abhängen, wie es am Montag weitergeht.