Sehen Sie im Video: Germany´s Next Topmodel – das sind die drei beliebtesten Kandidatinnen auf Instagram.

























Heidi Klum sucht sie wieder: Die schönsten Model-Anwärterinnen Deutschlands. Doch wer wird ihn in diesem Jahr tragen, den Titel „Germany’s Next Topmodel"? Auch wenn wir nicht in die Zukunft schauen können, einen Gradmesser für die Beliebtheit der verbliebenen Kandidatinnen gibt es doch: die Follower-Zahlen auf Instagram. Und dort hat sich in den letzten Woche noch einmal ganz schön viel verändert. Mitte März waren diese drei Models die Favoritinnen der Zuschauer: Juliana, Paulina und Vanessa. Doch nach dem Aus von Insta-Favoritin Juliana ist das Spitzenfeld noch einmal ordentlich in Bewegung gekommen. Die aktuellen Favoritinnen auf Instagram sind nämlich Luca, Anita und Martina. Die haben ihre Konkurrenz inzwischen abgehängt. Luca stieg nach ihrem Dauerwellen-Umstyling zum Instagram-Star auf. Aktuell zählt ihr Account 78.100 Fans. Damit hat sie sich einen ordentlichen Vorsprung vor der Zweitplatzierten erarbeitet. Anita kommt auf 59.400 Follower. Ebenfalls auf dem Podium: Martina mit 35.400 Followern auf Platz drei. Tendenz steigend. Gut für die Teilnehmerinnen, die nach der TV-Show neben der Model- auch eine Influencer-Karriere anstreben, sie haben sich im Laufe der Show schon mal einen ordentlichen Grundstock an Followern und Followerinnen erarbeitet. Ob es die drei Instagram-Favoritinnen tatsächlich ins Finale von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum” schaffen, können Fans immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben verfolgen.

Mehr