In der 14. Staffel von "Germany's next Top Model" kürte Heidi Klum Toni zur Siegerin. Auf Twitter verfolgten viele TV-Zuschauer das Finale mit mehr oder weniger bösem Humor. Nicht nur die Show an sich bekam dabei ihr Fett weg, sondern auch Heidi Klum, die ständigen Werbepausen und sogar AfD-Anhänger. Heidi Klum wird das zwar wenig beeindrucken, denn "Germany's next Top Model" scheint der Nachwuchs an jungen Frauen, die sich für eine vermeintliche Modelkarriere im Fernsehen vorführen lassen, wohl nie versiegen. Und so hat das Warten auf "Germany's next Topmodel" 2019 schon begonnen.