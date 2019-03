Schon vor dem Start der 14. Staffel von "Germany's Next Topmodel" war klar: Bei den Kandidatinnen wird kaum noch auf die Model-Qualitäten geachtet. Viel wichtiger: "Diversity, Personality", wie Heidi Klum ankündigte. Und sie hielt Wort. Nach Folge vier ist nämlich klar: Das Modeln steht in dieser Show nur noch im Hintergrund.

Bester Beweis: Anstatt dass die Kandidatinnen nach ihrer Leistung bewertet werden, geht es um Likes. Vermarktung. Den großen öffentlichen Auftritt. Denn die Zuschauer durften in Folge vier entscheiden, welche Model-Aspirantin nach dem Fotoshooting in die nächste Runde kommt. Per Likes auf Instagram. Heißt: Die Kandidatin mit den meisten Likes durfte in die nächste Runde einziehen. Nicht die mit dem besten Foto. Vielleicht sollte Heidi ihre Show in "Germany's Next Influencer" umbenennen. Wäre sicherlich passender.

Kandidatin Enisa hat großen Vorteil in der "Social Media Week"

Und welche Überraschung, dass am Ende Kandidatin Enisa, die Freundin von YouTube-Star Simon Desue, weiterkommt. Vorauszusehen. Schließlich ist sie auf Instagram schon bekannt, hat über eine halbe Million Follower auf der Plattform, ihr Freund sogar 2,2 Millionen. Damit zeigt Heidi Klum nur noch mehr, wie wichtig ihr der Auftritt in den sozialen Medien ist. Sie selbst nutzt Instagram ja auch zur Selbst-Vermarktung, gab sogar ihre Verlobung über das Netzwerk bekannt. Klar, dass ihr Model-Nachwuchs im Umgang mit der Plattform geschult sein muss. Wer die Show gewinnt, wird ja vor allem als Influencer Karriere machen, wie man an den Gewinnerinnen der letzten Jahre sieht. Um die große Model-Karriere geht es schon lange nicht mehr.

Das beweist auch eine weitere Szene in Folge vier: Die Model-Anwärterinnen müssen sich nämlich wie jedes Jahr der Presse stellen. Zeigen, wie souverän sie im Umgang mit der Öffentlichkeit sind. Und vor allem: Wie spannend ihre Lebensgeschichte ist. Hauptsache, sie können sich selbst und ihre Person vermarkten. Ist ja auch viel wichtiger, als dass die zum Teil völlig unerfahrenen Mädels mal lernen, wie man richtig über den Laufsteg geht oder posiert. Völlig nebensächlich. Und wer nichts über sich zu erzählen hat, hat auch in der Show nichts zu suchen. Klar, oder?

Catharina hält Privatleben zu privat und muss GNTM verlassen

Also fliegt Catharina, Freundin von Felix Götze, raus. Der ist zwar Profi-Fußballer und der Bruder von Mario Götze, doch trotz des recht großen Namens an ihrer Seite musste die 19-Jährige gehen. Warum? Weil sie sich den Status als "Spielerfrau" nicht zunutze machte. Im Interview wollte sie nämlich so gar nichts über die Götze-Bruder preisgeben. Wohl ein Fehler. Sie musste die Show nach Folge vier verlassen.

Weiter kam dagegen Transgender Tatjana. Erzählte brav noch einmal die Geschichte, wie sie als Junge zur Welt kam, brach in Tränen aus. Das kommt natürlich auch bei Heidi Klum gut an. Hat schließlich "Personality". So wie die Geschichte von Theresia und ihrem 27 Jahre älteren Freund. Und am Ende haben wir es dann alle verstanden: Man muss kein Model-Potenzial mehr mitbringen, um das nächste deutsche Topmodel zu werden. Hauptsache, man hat etwas Spannendes zu erzählen.