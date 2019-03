Mal ganz ehrlich, wie oft tragen Sie einen Helm, wenn Sie auf dem Rad unterwegs sind? Laut einer Studie der Bundesanstalt für Straßenwesen tun das nur die wenigsten. In der Altersgruppe der 17- bis 30-Jährigen sind es gerade einmal acht Prozent. Der Grund dafür ist banal. "Weil es angeblich nicht cool aussieht", sagt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Der CSU-Politiker will das ändern uns setzt dabei auf die Hilfe von Heidi Klum.

Rankin fotografierte die GNTM-Kandidatinnen

Die platzierte die Aktion "Looks like shit. But saves my life" ("Sieht scheiße aus, rettet aber mein Leben") in der siebten Folge ihrer Show "Germany's Next Topmodel" und konnte offenbar sogar ihren Lieblings-Fotografen Rankin zum Mitmachen überreden. Denn eigentlich sollte der Brite die Kandidatinnen nackt, mit Schmuck und Hund in Szene setzen. Was dabei niemand ahnte, es war ein verstecktes Casting für den Job des Verkehrsministers.

Am meisten überzeugen konnte die 18-jährige Alicija. Sie durfte nach London reisen, wo die Motive für die Radhelm-Kampagne entstanden. Neben der GNTM-Kandidatin wurden drei weitere weibliche und zwei männliche Models abgelichtet. Die Ergebnisse sollen ab der kommenden Woche in deutschen Großstädten wie Berlin, Hamburg, Köln und München als City-Light-Poster an Straßen und Fahrradwegen hängen.

GNTM-Kandidatin Alicija trägt Dessous und Helm

"Ich freue mich, dass uns das gesamte Team von 'Germany's Next Topmodel' unterstützt und sich gemeinsam mit uns für mehr Verkehrssicherheit einsetzt. Ich bin überzeugt, dass uns das mit dieser Kampagne gelingt", sagt Minister Scheuer.

Die Aktion ist löblich, kurios sind allerdings die Motive. Nicht nur Alicija, auch alle anderen Models tragen Dessous und räkeln sich mit Fahrradhelm auf dem Bett oder auf dem Sofa. Ein Helm in der heimischen Wohnung? Genau da braucht man ihn ja eigentlich nicht, sondern draußen auf der Straße. Aber Sex sells - dieses alte Motto hat sich wohl auch im Bundesverkehrsministerium herumgesprochen.