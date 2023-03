von Julia Mäurer Simone Kowalski wurde 2019 "Germany's Next Topmodel". Während und nach der Show hatte die 25-Jährige mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Wie schlecht es ihr ging, schildert sie jetzt in einem Posting auf Instagram.

Wie so viele junge Frauen träumte Simone "Simi" Kowalski von einer Karriere als Model und bewarb sich in Heidi Klums Sendung "Germany's Next Topmodel". 2019 wurde sie zur Siegerin der 14. Staffel gekürt. Doch die Arbeit in der Modebranche hat Kowalski nicht erfolgreich gemacht, sondern krank. In einem Instagram-Posting kritisiert sie nun nicht nur GNTM, sondern generell die Modebranche. "Ich habe gelernt, in einer grausamen Industrie zu arbeiten. In einer Umgebung, in der niemand wie ein Mensch behandelt wird, sondern nur für den Profit oder zu Unterhaltungszwecken benutzt wird", schreibt sie. Als Model würde man oft nur zum Objekt gemacht und im schlimmsten Fall sexualisiert.

Zu ihrem Kommentar stellte Kowalski zwei Fotos. Eines zeigt sie bei einem aktuellen Fotoshooting, das andere entstand 2019 nach ihrer GNTM-Teilnahme. Die 25-Jährige litt damals an einer schlimmen Hautirritation. "Durch Make-up, falsche Produkte, zu viele verschiedene Produkte, Verätzungen im Gesicht und durch eine Wunde kamen Bakterien in den Körper. Nur durch medizinische Hilfe konnte ich meine Narben nach und nach heilen. Ich habe es sehr lange verschwiegen, da ich mich geschämt hatte so auszusehen. Ich dachte, ich hätte Hautkrebs", erklärt Kowalski.

GNTM: Simone Kowalski gewann 2019 die 14. Staffel

Der physische und psychische Stress während der Dreharbeiten für 'Germany's Next Topmodel' setzte ihr enorm zu. "Ich wurde gezwungen, zehn Minuten vor der Live-Show im Fernsehen Verträge zu unterschreiben! Meine Freiheit wurde mir genommen und obwohl ich nonstop unter Druck filmte, lief die Fernsehshow weiter. Ich habe die Show weitergeführt und alles getan, was sie von mir wollten. Aber meine Gesundheit ging den Bach runter", schreibt das Model.

Bereits während der Ausstrahlung der 14. Staffel war Kowalskis Gesundheit immer wieder Thema. Die frühere Leistungssportlerin entwickelte als Schülerin einen Lauffehler und hatte dauerhaft Schmerzen an Rücken und Füßen. Im Alter von 18 Jahren konnte sie nach eigenen Angaben nicht mehr laufen und musste sich drei komplizierten Operationen unterziehen. Danach war sie für rund ein Jahr ans Bett gefesselt oder auf einen Rollstuhl angewiesen. Auch während ihrer GNTM-Teilnahme hatte sie mit Schmerzen zu kämpfen, wurde aber von vielen nicht ernst genommen. Kowalski bekam das Image der "Drama Queen" verpasst.

Trotzdem schreibt sie in ihrem Posting auch, sie habe "keinen Hass gegen die Show". Mit ihren Worten und ihrem Foto will sie jüngeren Mädchen, die wie sie den Traum von einer Modelkarriere haben, einen realistischen Blick vermitteln. "Ihr könnt alles erreichen. Aber denkt daran, wer ihr seid und lasst nicht zu, dass die Industrie euer Herz oder euer Mitgefühl verändert!" Sie rät dazu, sich bei einer seriösen Agentur vorzustellen, statt sich bei GNTM zu bewerben. Die Show sei "großartig", wenn man als Influencerin Erfolg haben will, für eine Laufbahn als Model hingegen eher hinderlich. "Eine Karriere als Topmodel ist fast unmöglich, nachdem man Teil dieser Show war", schreibt Kowalski.