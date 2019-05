"Ich habe mit der Sache nix zu tun" – trotzdem saß Thomas Gottschalk gestern Abend gemeinsam mit Tyra Banks und Heidi Klum im ISS Dome in Düsseldorf, um über die drei Finalistinnen von "Germany's Next Topmodel" zu urteilen. Der Entertainer brachte mit seinen prägnanten Sätzen während der Show aber auf den Punkt, was er von der ganzen Sache hielt. Auf die Frage, wie er etwa die Fotos der drei Kandidatinnen findet, sagte er nur nüchtern, er habe damit nichts zu tun. Die Twitter-User feiern die ehrlichen Aussagen des Moderators. Ein User findet: "Gottschalk ist einer von uns. Ihm ist das Ganze hochunangenehm und weiß nicht so recht, warum er sich das eigentlich antut."

#GNTM



Heidi: „Was sagst Du denn zu den Fotos?“



Gottschalk:

„Ich habe mit der Sache nix zu tun.“



Gottschalk ist einer von uns.

Ihm ist das Ganze hochunangenehm und weiß nicht so recht, warum er sich das eigentlich antut. — unalternativ (@unalternativ) May 23, 2019

Noch deutlicher machte Thomas Gottschalk, was er von der Finalshow hielt, als Heidi Klum ihn fragte, wie es ihm denn so gefällt. Der einstige "Wetten, dass ...?"-Moderator konnte nicht anders, als die Wahrheit zu sagen: "Das ist doch alles Kinderfasching!" Kurzer Moment der Stille. Jeder wusste, dass dieses Zitat die Situation wohl am besten beschreibt. Dass das aber tatsächlich jemand ausspricht, überraschte vor allem die Klum. Die musste sich nach dieser Aussagen erst mal wieder fassen.

Thomas Gottschalk kommt auf Twitter durchweg positiv an

Auch die Twitter-User hatten für das diesjährige Finale der Modelcastingshow kaum etwas Positives übrig. Nur Thomas Gottschalk kam ziemlich gut weg auf dem Kurznachrichtendienst. Ein Nutzer findet gar: "Thomas Gottschalk ist mein Held: Er ist scheinbar der einzige in der Halle, der genauso irritiert und angewidert von der ganzen Zeremonie ist, wie wir und einfach nicht glauben kann, was da gerade passiert ist."

Thomas Gottschalk ist mein Held: Er ist scheinbar der einzige in der Halle, der genauso irritiert und angewidert von der ganzen Zeremonie ist wie wir und einfach nicht glauben kann, was da gerade passiert ist. #GNTM #GNTMFinale pic.twitter.com/6kPDfXJg9v — anredo (@anredo) May 23, 2019

Schon in Folge neun der diesjährigen Staffel nahm Thomas Gottschalk neben Heidi Klum in der Jury Platz. Er sollte die Model-Anwärterinnen in Sachen Entertainment schulen. Und dass er mit nur wenigen Worten die Zuschauer unterhalten kann, hat er jetzt ja ziemlich deutlich unter Beweis gestellt.