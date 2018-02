Am 8. Februar 2018 startet bei ProSieben die 13. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Die Jury bleibt mit Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky unverändert. Auch die Idee, dass zwei Teams - Weiß und Schwarz - gegeneinander antreten, wird beibehalten.



2016 kam mit Kim Hnizdo die Gewinnerin aus dem Team von Michalsky, 2017 siegte Céline Bethmann aus Tema Hayo. Damit steht es für die beiden Jury-Mitglieder 1:1. Beste Voraussetzungen für eine Revanche 2018 in der 13. Staffel - auch wenn das letzte Wort natürlich immer Chefin Heidi Klum hat.

Folge 2: Achtung, Nacktshooting!

Schon in der zweiten Folge von GNTM hieß es für die Kandidatinnen: Runter mit den Klamotten. Heidi Klum erklärt den Mädchen: "Ich möchte rausfinden, was wirklich in euch steckt". Maries Modelcheck zur zweiten Folge von GNTM:

Folge 1: Endlich geht es los

Am 8. Februar startete die erste Folge der neuen Staffel von "Germany's Next Top Model". stern-Stimme Marie von den Benken verfolgt jede Folge der 13. Staffel und nimmt die Kandidatinnen genauestens unter die Lupe.





So viele Mädchen wie noch nie

Schon vor dem Start der 13. Staffel verspricht Heidi Klum: "Dieses Jahr wird alles anders. Und vor allem anders als man denkt." Denn schon gleich am ersten Tag müssen die Juroren aus insgesamt 50 Nachwuchsmodels wählen, die sie in ganz Deutschland gesucht haben. "So viele Mädchen haben wir noch nie am Anfang mit auf die große Reise genommen", sagt die Model-Mama. Die jungen Frauen müssen in ihrer ersten Challenge beim "Shoot&Walk" die Jury in 60 Sekunden mit ausdrucksstarkem Posen und Variation beeindrucken. Heidi Klum: "Die Herausforderung für die Mädchen besteht darin, das kurze Zeitfenster zu nutzen, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen." Wem das gelingt, muss darauf die Jury mit einem selbstbewussten Walk überzeugen und hat gute Chancen, seinen Aufenthalt in der Karibik zu verlängern.

Auch neu: Erstmals topmodelt es auch auf sixx. Der Sender zeigt jede Folge #GNTM immer freitags um 20:15 Uhr, in der Wiederholung. "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - ab Donnerstag wöchentlich um 20:15 Uhr, auf ProSieben.

Heidi Klum als nackte Venus

Um die 13. GNTM-Staffel zu bewerben setzte die Model-Mama auf ihren Freund und Lieblingsfotografen Rankin. Der Brite lichtete die 44-Jährige oben ohne in einer Muschel ab. Das Motto der neuen Staffel lautet "Welcome to Paradise".

Witzige Outtakes von den Dreharbeiten

Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky sind zwar erfahrene Kameraprofis, aber auch bei ihnen klappt nicht alles sofort. Einen Eindruck davon gibt dieses witzige Instagram-Video von den Dreharbeiten:

Drehstart in der Karibik



Zum Auftakt der neuen Staffel wurden 50 Kandidatinnen in die Dominikanische Republik geflogen. Dort treffen die Nachwuchsmodels erstmals auf die Jury-Chefin. Die Teilnehmerinnen wurden im vergangenen Herbst bundesweit von Thomas Hayo und Michael Michalsky gecastet.

Welche Veränderungen gibt es in Staffel 13?

Die Gewinnerin 2018 wird nicht mehr auf dem Titel der Zeitschrift "Cosmopolitan" erscheinen, sondern auf dem Cover des Modemagazins "Harper's Bazaar". Zudem werden erstmals Kandidatinnen mit weiblichen Kurven teilnehmen. "Als wir unser Konzept geändert haben, fanden unsere Designer das erst mal gar nicht gut, aber willkommen in der echten Welt", sagte Heidi Klum der "Bild"-Zeitung.

Die Jury

Model-Mama Heidi Klum ist natürlich gesetzt. Auf den Plätzen links und rechts neben ihr wurde in den vergangenen Jahren ordentlich durchrotiert. In der neuen Staffel bleibt die Jury allerdings unverändert:

Thomas Hayo - der Werber ist bereits seit 2011 bei GNTM dabei. 2017 kam "Germany's Next Topmodel" Céline Bethmann aus seinem Team Schwarz.

- der Werber ist bereits seit 2011 bei GNTM dabei. 2017 kam "Germany's Next Topmodel" Céline Bethmann aus seinem Team Schwarz. Michael Michalsky - der Modeschöpfer löste 2016 Wolfgang Joop als Juror ab. In Staffel elf stellte Michalsky mit Kim Hnizdo die Gewinnerin aus seinem Team Weiß.

Die GNTM-Coaches

Nikeata Thompson, ehemaliges Jury-Mitglied von "Got to dance", wird erneut als Laufsteg-Coach für Michalskys Team arbeiten.

Thomas Hayo holt sich für sein Team Unterstützung von Papis Loveday. Der 41-Jährige ist eines der erfolgreichsten Männermodels der Welt.

Die Kandidatinnen

Letztlich dreht sich bei GNTM alles um eines: Hoffnungsvolle Mädchen, die sich ihren großen Traum von der Topmodel-Karriere erfüllen möchten. ProSieben zeigt alle Mädchen, die in der 13. Staffel auf dem Laufsteg bestehen wollen, in einer Galerie.

Die Termine

Am 8. Februar 2018 geht es los, danach geht es wie gewohnt donnerstags um 20.15 Uhr weiter.