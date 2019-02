Die erste Folge der 14. GNTM-Staffel ist noch nicht einmal ausgestrahlt, da scheint bereits festzustehen, wer es ganz weit bringen wird: In New York besuchte Heidi Klum die Spendengala amfAR und das wie jedes Jahr in Begleitung von zwei GNTM-Teilnehmerinnen.

Wer die Sendung in den vergangenen Jahren verfolgt hat weiß, dass es die Mädchen, denen diese Ehre zuteil wird, meistens bis in die Top Ten geschafft haben. Oder sogar im Finale standen. Ob Kim Hnizdo, Elena Carrière, Leticia Wala-Ntumba, Lynn Petertonkoker, Toni Loba oder Klaudia Giez: Sie alle feierten gemeinsam mit Klum bei dem Event in New York – und gehörten am Ende zu den letzten Kandidatinnen.

Cäcilia und Vanessa begleiten GNTM-Chefin Heidi Klum

In diesem Jahr hat Heidi Klum die 50 Kandidatinnen für ihre Show persönlich ausgewählt. Und ganz besonderes Potenzial sieht sie offenbar in Cäcilia und Vanessa. Denn diese beiden waren es, die die 45-Jährige zur amfAR-Gala und zur Fashion Week nach New York begleiten durften.

Halbitalienerin Cäcilia ist 18 Jahre alt und kommt aus Freiburg. "Mir wird oft gesagt, dass ich Ähnlichkeit mit Kendall Jenner habe", sagt sie über sich selbst. Gut, dass die der amFAR-Gala fernblieb, sonst hätte wohl akute Verwechslungsgefahr bestanden.

Aber auch die andere GNTM-Kandidatin, Vanessa aus dem hessischen Bensheim, erinnert an eine Prominente. Nach dem Umstyling trägt die Blondine rotes Haar und gleicht damit Schauspielerin Sophie Turner in ihrer Rolle der Sansa Stark in der Serie "Game of Thrones". In ihrem GNTM-Vorstellungsvideo verrät die 21-Jährige, dass sie bereits reichlich Modelerfahrung besitzt und mit ihrem Freund Roman verlobt ist.

Cäcilia und Vanessa – zwei Namen, die sich GNTM-Fans merken sollten. Denn wer weiß, vielleicht trägt eine von ihnen in wenigen Monaten den Titel "Germany's Next Topmodel" 2019.

Quellen: "ProSieben"