"So hart war es noch nie." Die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel" läuft noch keine 30 Sekunden, da macht Heidi Klum klar, was die Zuschauer dieses Jahr erwarten soll: Drama, Baby! Und zwar mehr als je zuvor. Sofort werden Szenen eingespielt, die Models am Boden zeigen, Tränen, Geschluchze, eine meckernde Heidi Klum und: Heidi Klum mit gesundheitlichen Problemen. Von wegen High Fashion, Hollywood-Welt, Glanz und Glamour.

Trotzdem haben sich erneut zahlreiche Model-Anwärterinnen für die neue Staffel beworben und betonen immer wieder, dass das Ganze für sie ein Traum sei, GNTM sei die Chance ihres Lebens, man sei so dankbar, dabei sein zu dürfen. Gefundenes Fressen für Heidi Klum. Denn die willigen Mädels kann sie schön herumscheuchen, gegeneinander aufhetzen, zum Weinen bringen. Wie immer also: "Germany's Next Topmodel" ist die härteste und krasseste Show im deutschen Fernsehen, ist klar.

Eine GNTM-Kandidatin hat keine Lust auf die Show

Wie schön, dass zumindest eine Kandidatin den völligen Kontrast zu den jungen, willigen Teilnehmerinnen bildet und einfach mal sagt, was Sache ist: Die 27-jährige Marcia wirkt von Beginn an gelangweilt, genervt, völlig unmotiviert. Warum sie überhaupt dabei ist? Weil eine Freundin gesagt haben soll, dass GNTM etwas für sie sei. Also präsentiert sich Marcia der Jury – und kommt eine Runde weiter. Designer Julien Macdonald, der gemeinsam mit Milla Jovovich als Gastjuror der ersten Folge fungiert, findet: "Du bist sehr interessant."

Und interessant ist sie wirklich – nicht nur optisch. Während ihre Konkurrentinnen sich nämlich hochmotiviert zeigen, immer wieder vor dem Spiegel für die anstehende erste Fashion Show in den Kleidern von Macdonald üben und die Show todernst nehmen, pennt Marcia demonstrativ auf der Couch. "Ich bin mir nicht sicher, ob ich scharf bin auf die Show", sagt sie im Halbschlaf. Gegen Aufmerksamkeit hat sie aber nichts einzuwenden: "Wenn ich im Fernsehen auftauche, und wenn es nur die erste Runde ist, könnte es mir weiterhelfen. Und wenn nicht: Ich finde meinen Weg sowieso", erklärt sie.

GNTM-Kandidatin Marcia gibt Heidi Klum einen Korb – die reagiert cool

Sich anstrengen will sie sich dafür aber nicht: "Ich hab keinen Bock hier rumzustehen, will mich wieder umziehen, ab auf die Couch und Frieden haben." Das Weiterkommen "ist mir relativ egal", sagt Marcia, die Bezahlung für ihre Teilnahme dagegen nicht: "Es würde mich interessieren, wie viel man hier bezahlt kriegt für die Show." Da hat wohl jemand den Vertrag nicht richtig gelesen: Geld gibt es eigentlich nur, wenn man die Show gewinnt.

Das merkt die 27-Jährige im Laufe der ersten Folge dann auch und entscheidet: "Ich hab gemerkt: Diese Show ist nichts für mich. Ich bin zu alt für den Scheiß. Ich werde nicht für diesen Tag bezahlt. Und gestern auch schon nicht." Im Bademantel geht sie daraufhin zur Jury und verkündet ihr Aus. Und Heidi Klum? Die nimmt den Korb gelassen, zeigt nur auf ihre Notizen und sagt zu ihren Co-Juroren Milla Jovovich und Julien Macdonald: "Sie wäre sowieso raus gewesen."

Designer Macdonald, der seine Teilnahme schön für Eigenwerbung nutzte, sagte zwar noch: "Models sind nicht gerade die intelligentesten Wesen." Zumindest Marcia weiß aber, wann es Zeit ist zu gehen und sich von dem Zirkus und dem Drama zu verabschieden.

Quelle: "Germany's Next Topmodel" auf joyn