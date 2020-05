View this post on Instagram

Ich bin sooooo glücklich ! 😍😍 ich habe auf mein Herz gehört und bin freiwillig aus dem Finale ausgestiegen ☀️ mein Traum ist es nicht mehr Germanys next Topmodel zu werden. Ich will Menschen helfen , Menschen Mut machen die das gleiche Schicksal wie ich haben und ihnen zeigen - nur DU bestimmst deinen Wert . Nur du entscheidest ob du ein Topmodel bist oder nicht . Und nur du entscheidest dich für dein Glück 🍀 ich bin so happy wie schon lange nicht mehr 😍 Danke an all meine Fans , an meine Familie und an all meine Freunde - so wie du Simi - die mich immer wieder aufgebaut haben ❤️❤️ Love u all ❤️❤️