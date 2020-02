Die neue Staffel von "Germany's next Topmodel" hat gerade erst begonnen, da scheint bereits festzustehen, wer es ganz weit bringen wird: In New York besuchte Heidi Klum die Spendengala amfAR und das wie jedes Jahr in Begleitung von zwei GNTM-Teilnehmerinnen.

Wer die Sendung in den vergangenen Jahren verfolgt hat weiß, dass es die Mädchen, denen diese Ehre zuteil wird, meistens bis in die Top Ten geschafft haben. Oder sogar im Finale standen. Ob Cäcilia Zimmer, Vanessa Stanat, Kim Hnizdo, Elena Carrière oder Toni Loba: Sie alle feierten gemeinsam mit Klum bei dem Event in New York – und gehörten am Ende zu den letzten Kandidatinnen.

Tamara und Jacky mit Heidi Klum bei amfAR-Gala

In diesem Jahr fiel Klums Wahl auf die GNTM-Kandidatinnen Tamara und Jacky. Letztere war in der Auftaktfolge noch nicht zu sehen, sondern rückt erst in Episode zwei nach. Überhaupt versucht Klum in diesem Jahr ein größeres Geheimnis um ihre Begleiterinnen zu machen. In den vergangenen Jahren posierte sie offensiv mit den Mädchen, die sie zur amfAR-Gala mitnahm. In diesem Jahr muss man schon genauer hinschauen, um die beiden GNTM-Teilnehmerinnen zu entdecken. Stattdessen steht Heidi Klum im Mittelpunkt - und ihre opulente Robe von Designer Stéphane Rolland.

Doch auf einigen Fotos sind Tamara und Jacky versteckt neben Heidi Klum zu sehen. Die 19-jährige Tamara kommt aus Wien und hat mazedonische Wurzel. Sie sagt über sich selbst: "Ich bin von klein auf im Rampenlicht und habe nicht vor, damit aufzuhören." Falls es mit der Karriere als Model nicht klappt, will sie Schauspielerin werden.

Jacky rückt in Folge zwei als GNTM-Kandidatin nach

Deutlich bescheidener tritt die 21-jährige Jacky auf. Die Hessin arbeitet in der Tierarztpraxis ihrer Eltern und hat, wie sei selbst sagt, "indianische Wurzeln". Auf ihrem Instagram-Account postet sie regelmäßig Fotos von sich und ihren Pferden. Außerdem finden sich dort gemeinsame Bilder mit Maribel Sancia Todt, ebenfalls Kandidatin in der aktuellen GNTM-Staffel. Die beiden Frauen sind offenbar miteinander befreundet. Maribel wird wie Jacky erst in der zweiten GNTM-Folge nachrücken und damit die Riege der 25 besten Kandidatinnen komplett machen. Wie weit die jungen Frauen in der Castingshow kommen, wird sich erst in einigen Monaten zeigen.

Aber Tamara und Jacky sind zwei Namen, die sich GNTM-Fans merken sollten. Vielleicht trägt eine von ihnen demnächst den Titel "Germany's next Topmodel" 2020.