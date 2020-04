Bei jeder Unterhaltungsshow muss es sie geben: diese eine Teilnehmerin, die an allem etwas zu meckern hat. Die grundsätzlich alles schlecht findet, nur sich selbst nicht. Die Oberzicke. Sie sorgt für Streit und Stress – und Spaß bei den Zuschauern. In der diesjährigen Staffel von "Germany's next Topmodel" ist das eindeutig Lijana.

In der vergangenen Folge der Castingshow machte die 23-Jährige mal wieder deutlich, warum sie zumindest schon mal den Titel als nervigste Kandidatin verdient hat. Es ging in einer Challenge darum, Schauspieltalent zu zeigen und in einer Kulisse à la "Wild Wild West" in Zweierteams vor der Kamera zu überzeugen. Gemeinsam mit Erzfeindin Maribel steckte Heidi Klum sie in ein Schauspielteam – damit sie sich zumindest augenscheinlich in einer Streitszene endlich die Köpfe einschlagen können. Ein durchtriebener Plan der "Modelmama", der aufging. Dabei zeigten nämlich beide zwar eine gute Leistung – nach Meinung von Lijana war das allerdings nur ihr zu verdanken. Und es kam zur vorhersehbaren Auseinandersetzung.

Lijana bringt Zuschauer gegen sich auf

Nur sie, die Überkandidatin schlechthin, habe Maribel zu so guter Leistung angestachelt, war sich Lijana sicher. Und machte damit mal wieder klar, warum sie bei den anderen Kandidatinnen aneckt. Immer wieder beweist sie ihr großes Mundwerk, alles dreht sich nur um sie. Wie kann es sein, dass sie erst einen einzigen Job ergattert hat? Da kann ja was nicht stimmen. Und bei jedem Rauswurf gibt sie ihren Senf dazu, etwa bei Curvy Model Johanna, deren Ausscheiden "vorhersehbar" war. Dass sie sich damit keine Freunde macht, ist ihr aber egal, wie sie immer wieder sagt: "Ich bin nicht hier um Freunde zu gewinnen." Ganz schön sympathisch. Nicht.

Nicht nur die anderen Kandidatinnen können Lijanas Art nichts abgewinnen. Auch bei den meisten Zuschauern kommt das angehende Model nicht sonderlich gut an. So liegt die GNTM-Kandidatin bei der Online-Abstimmung, bei der Zuschauer die Model-Anwärterinnen bewerten können, auf dem vorletzten Platz. In der Rubrik "Charakter" hat sie mit Abstand die wenigsten Punkte. Und auch auf ihrem offiziellen Instagram-Account wird klar, dass GNTM-Fans keine Sympathien für sie hegen. "Manchmal ist es besser, einfach leise zu sein", "Jedes Mal ziehst du über die Schwächeren her und stellst dich in den Vordergrund" oder "Es nervt, wie sie sich überall einmischt", heißt es da unter anderem in den Kommentaren. Mit 27.000 Followern hat sie zudem mit am wenigsten im Vergleich mit den anderen "Meeedchen".

GNTM-Kandidatin Lijana kam bei Heidi Klum und Jeremy Scott gut an

Aber eines muss man ihr ja lassen: Selbstbewusst und ehrgeizig ist Lijana. Und genau das kommt bei Heidi Klum und ihren Gastjuroren, zuletzt Designer Jeremy Scott, gut an. Die beiden lobten die 23-Jährige für ihren Auftritt vor der Jury, er "wirkte echt", Lijana sei die einzige, die es wirklich gut gemacht hätte, so das Urteil der Experten. Und tatsächlich: Lijana konzentriert sich nur auf sich, ihre Leistung, ihre Fortschritte und darauf abzuliefern. Und schafft das am Ende fast jedes Mal. Lijana stand noch nie als Wackelkandidatin vor der Jury und wurde beinahe jedes Mal in die engere Auswahl für Jobs gewählt.

Dass ein schlechter Charakter und Streit mit den Konkurrentinnen auch keineswegs Gründe für ein Ausscheiden sind, hat schon Simone Kowalski im vergangenen Jahr bewiesen. Auch sie kam bei ihren Mitstreiterinnen nicht gut an, ihr wurde vorgeworfen, dass sie kein Teamplayer sei, egoistisch und fake. Das sind Eigenschaften, die im normalen Leben gar nicht gehen. In einer Castingshow, in der jeder gegen jeden kämpft, kann das aber hilfreich sein und Bestleistungen hervorrufen, wenn man auf niemanden Rücksicht nimmt. Vielleicht hat Simone gerade deswegen gewonnen. Und Lijana könnte es ihr in diesem Jahr gleichtun.

Am Ende könnte sie also tatsächlich als Siegerin hervorgehen. Sollte es mit dem Titel "Germany's next Topmodel" aber nichts werden, hat sie zumindest einen anderen Titel ganz sicher in der Tasche: "Germany's next Oberzicke". Und der qualifiziert sie doch jetzt schon für eine Reise durch jedes Trash-Format, das das deutsche Fernsehen zu bieten hat.

Quellen: ProSieben / Instagram Lijana