Fotoshooting, Videodreh, Laufsteg-Show: In dieser Woche warten auf die Kandidatinnen zahlreiche Jobs. Doch um sie zu ergattern, müssen sie sich erst in einem Casting-Marathon beweisen. Unterstützung bekommen sie dabei von Ex-Juror Thomas Hayo.

GNTM 2021, Folge 12

Es sind noch zehn Kandidatinnen

Was ist passiert?

Bei mehreren Castings sollen die Kandidatinnen beweisen, dass sie nicht nur bei Fotoshootings und auf dem Laufsteg eine gute Leistung abliefern, sondern auch potenzielle Kunden überzeugen können. Soulin, Liliana, Alex und Dascha haben Glück: Sie alle ergattern einen Job. Schlecht läuft es hingegen für Luca und Ashley – sie werden gar nicht erst zum Casting eingeladen. Zur Vorstellung bei Designer Kilian Kerner dürfen dann all zehn Kandidatinnen antreten. Er sucht ein Model für seine Show während der Berliner Fashion Week. Die Wahl fällt auf Dascha, obwohl der Modemacher zuvor tönte: "Ich habe noch nie ein Curvy-Model gebucht."

Aufreger der Woche

Das Casting bei Kilian Kerner verfolgen Heidi Klum und Gastjuror Thomas Hayo mit versteckter Kamera. So bekommen sie nicht nur mit, wie sich die Teilnehmerinnen präsentieren, sondern hören auch, dass der Designer mit einigen Mädchen hart ins Gericht geht. Liliana attestiert er, "ein bisschen verplant" zu sein. Ana findet er zu zurückhaltend und schüchtern. Sie sei wie "ein Mädchen, das Angst vor der Konfirmation hat". Yasmin hingegen fällt unangenehm auf, weil ihr Modelbuch mit Desinfektionsmittel verschmiert ist und beim Designer klebrige Finger hinterlässt.

Der Gastjuror

Thomas Hayo ist zurück und soll den Kandidatinnen in einem Crashkurs Tipps und Tricks fürs Casting vermitteln. Was in seinem typischen deutsch-englisch Kauderwelsch davon bei den Models ankommt, bleibt abzuwarten. Hayo war von 2011 bis 2018 selbst Juror bei "Germany's next Topmodel" und ist damit einer der Männer, die es am längsten an Heidi Klums Seite ausgehalten haben.

Wer muss gehen?

Elisa muss die Show in dieser Woche verlassen. Trotz zahlreicher Castings konnte sie keinen einzigen Job an Land ziehen, wirkte verunsichert und lieferte in Klums Augen keine überzeugenden Leistungen. "Beim Casting geht es ums Kennenlernen eines Models und nicht einer TV-Show-Kandidatin. Du bist jetzt ein Model", urteilt Thomas Hayo.

Klum-Spruch der Woche

"Ich kenne auch jemanden mit einer hohen, piepsigen Stimme: mich selbst. Trotzdem wissen die Leute, wenn ich was sage. Ich kann Power da reingeben. Du ruderst schon wieder da rein, in diese Bedrouille." (Heidi Klum zu Kandidatin Ana)