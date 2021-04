Gleich zwei Teilnehmerinnen müssen "Germany's next Topmodel" in dieser Woche verlassen: Die eine scheitert an der Höhe, die andere an einem Parcours aus Rutsche, Wippe und Hamsterrad.

GNTM 2021, Folge 9

Es sind noch 14 Kandidatinnen

Was ist passiert?

Wer die aktuelle Staffel von "Der Bachelor" gesehen hat, weiß, was kommt: Da seilte sich Junggeselle Niko Griesert gemeinsam mit seiner Kandidatin Mimi aus 122 Metern von einem Berliner Hotel ab. Am selben Hochhaus findet nun das Shooting für die neunte Folge GNTM statt und Chefin Heidi Klum verspricht: "In dieser Woche wird es für die Mädchen härter denn je." Tatsächlich ist es eine Herausforderung bei Dunkelheit, Nebel und Kälte vor der Kamera von Fotograf Rasmus Kaesmann zu posieren. Der ist Extremsport erprobt – im Gegensatz zu den 14 Kandidatinnen, die nur mit einem Gurt gesichert über dem Abgrund baumeln. Romy hat mit Höhenangst zu kämpfen, auch Romina macht die Aufgabe zu schaffen und Linda bricht nach zwei Versuchen erfolglos ab. Bei der finalen Entscheidung sollen die Teilnehmerinnen einen Action-Parcours durchqueren, der ein wenig an das Training auf einem Hundesportplatz erinnert: Rutsche runter, eine Wippe entlang und durch ein Hamsterrad. Für Kandidatin Mareike wird der Parcours zur Tortur.

Aufreger der Woche

Für Linda wird das Höhen-Shooting zu einer Herausforderung, die sie nicht bewältigen kann. Den ersten Versuch muss sie zitternd und weinend nach wenigen Sekunden abbrechen, auch im zweiten Anlauf klappt es nicht besser. "Es geht nicht. Ich kann es nicht. Ich möchte sofort runter", stammelt die 20-Jährige. Linda beendet das Shooting ohne Foto. "Du weißt, was das bedeutet?", fragt Heidi Klum sie und liefert die Antwort gleich mit: "Du musst deine Sachen packen und nach Hause fahren." Zack sind es nur noch 13 Kandidatinnen. Linda geht jedoch nicht, ohne eine Botschaft zu hinterlassen: "Du musst mir versprechen, dass Soulin nicht gewinnt", raunt sie Alex zu, bevor sie verschwindet.

Die Gastjurorin

2011 wurde sie Zweite bei "Germany's next Topmodel", seitdem kehrt Rebecca Mir regelmäßig als Gast in die Show zurück. Der Auftritt in diesem Jahr ist ihr letzter vor der Babypause. Mir und ihr Mann, Tänzer Massimo Sinató, erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. "Du hast jetzt einen Braten in der Röhre, herzlichen Glückwunsch", so Klums flapsiger Kommentar zu Mirs Schwangerschaft. Den Action-Parcours kann die 29-Jährige deshalb auch nicht ausprobieren, da muss Klum selbst ran.

Wer muss gehen?

Sie war mit 26 Jahren die Älteste in der Truppe, doch jetzt ist auch für sie Schluss: Mareike muss GNTM nach schwachen Leistungen verlassen. "Du hast sehr oft von mir Kritik bekommen und bist dennoch immer weitergekommen. Weil ich in dir das Potenzial sehe, und weil es Mädchen gab, die noch schwächer waren als du. Langsam habe ich aber keine Argumente mehr, warum ich dich weiterlassen sollte", so Klums Begründung für Mareikes Ausscheiden. Die trägt die Entscheidung mit Fassung und sagt, sie sei bei GNTM "über sich hinausgewachsen".

Klum-Spruch der Woche

"Mich haben sie auch gemobbt. Ich hatte so viele Pickel und habe mich extravagant angezogen. Mich haben sie dann 'Modepüppchen' genannt" (Heidi Klum über ihre Schulzeit)