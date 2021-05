Es sind noch drei Wochen bis zum GNTM-Finale. Über Ausscheiden und Weiterkommen entscheidet dieses Mal allein die Anzahl der ergatterten Jobs. Eine der Auftraggeberinnen ist Ex-Gewinnerin Lena Gercke.

GNTM 2021, Folge 14

Es sind noch acht Kandidatinnen

Was ist passiert?

Diese GNTM-Folge entstand zu Beginn des Jahres währen der Fashion Week in Berlin, die aufgrund der Corona-Pandemie als Online-Event stattfand. Die Kandidatinnen werden zu diversen Castings geschickt und sollen verschiedene Kunden von sich überzeugen. Am Ende sind es Romina, Liliana, Soulin, Alex und Dascha, die verschiedene Aufträge ergattern. Designer Kilian Kerner zeigt sich begeistert von Dascha: "Sie war sensationell. Sie gehört zu den Top 15 Mädels, die ich jemals auf meinem Catwalk hatte." Und auch Soulin wird eine große Karriere prophezeit. "Sie wird es weit bringen, weil sie alles bedienen kann. Ich würde denken, dass sie überall einen Job kriegt, weil sie überall gut reinpassen kann", urteilte Lala-Berlin-Designerin Leyla Piedayesh.

Aufreger der Woche

Liliana, Ashley und Yasmin dürfen zum Casting für die Modezeitschrift "Nylon", doch das läuft ziemlich aus dem Ruder. Alle drei Kandidatinnen sind überfordert mit den Designerkreationen. Liliana vergisst die Handtasche zum Kleid, bei Yasmin schimmert die dunkle Unterwäsche durch und Ashley trägt statt eines dreiteiligen Outfits nur das Oberteil. Am Ende geht der Job an Liliana. Die 21-Jährige sei extrem fotogen und habe einen modernen Look, so die Begründung. "Sie hat das Potenzial international bekannt zu werden", urteilt die "Nylon"-Redakteurin.

Die Gastjurorin

Sie war die Erste, die 2006 zu "Germany's next Topmodel" gekürt wurde: Lena Gercke. Inzwischen hat die 33-Jährige mit LeGer ein eigenes Label. Für ihre Präsentation bei der Berliner Modewoche sucht Gercke noch ein Model und begutachtet deshalb gemeinsam mit Heidi Klum die Kandidatinnen. Ihre Favoritinnen sind Alex und Soulin, Yasmin und Luca findet sie dagegen zu unscheinbar. Der Job für die Gercke-Fashion-Show geht schließlich an Alex – Soulin bekommt dafür Kritik zu hören. "Ich hatte das Gefühl, dass du ein bisschen wacklig warst auf den High Heels. Hier und da habe ich gedacht: 'Okay, hoffentlich fällt sie nicht um'", sagte Gercke.

Wer muss gehen?

Sie trat bisher nie groß in Erscheinung und bekam keinen einzigen Job: Luca muss GNTM in dieser Woche verlassen. "Für dich ist es an dieser Stelle leider vorbei. Es tut mir schrecklich leid. Du bist ein tolles Mädchen", sagte Klum zum Abschied.

Klum-Spruch der Woche

"Die könnten alle 'Germany's next Topmodel' werden. Aber das Ding ist, sie hat keinen Job bekommen, keinen einzigen. Und die anderen Mädels haben einfach echt abgeräumt." (Heidi Klum über das Ausscheiden von Luca)

