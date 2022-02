Sie sind 50, 66 und 68 Jahre alt und wollen "Germany's next Topmodel" werden. Mit Martina, Lieselotte und Barbara haben sich erstmals drei ältere Frauen für die Show beworben – und sorgen für eine neue Dynamik.

Es ist eine Premiere nach 16 Jahren "Germany's next Topmodel": Erstmals treten auch drei ältere Kandidatinnen in dem Wettbewerb an. "Mein Traum ist endlich wahr geworden", schwärmte Klum in der Auftaktfolge. Barbara aus der Nähe von Flensburg ist mit 68 Jahren die älteste Teilnehmerin. Sie habe schon als Jugendliche von einer Modelkarriere geträumt, doch ihre Eltern hätten es ihr verboten, erzählte die vierfache Mutter.

"Die waren sehr streng. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt und der sagte: 'Entweder modeln oder ich'." Sie entschied sich für die Familie. Zuletzt musste sie sich um ihre pflegebedürftige Mutter kümmern. Nach deren Tod will Barbara nun ihre eigenen Ziele verfolgen. Eines ist die Teilnahme bei "Germany's next Topmodel" – auch wenn ihre Tochter die Bewerbung zunächst für einen Scherz hielt.

Auf familiäre Unterstützung kann auch Lieselotte bauen. Mit 66 Jahren ist sie die zweitälteste GNTM-Kandidatin. "Mein Sohn ist der wichtigste Mann in meinem Leben. Der war erstmal erstaunt. Dann hat er gesagt: 'Du bist groß und schlank. Cellulite hast du auch nicht. Ist doch cool, Mutti.' Seine Meinung ist mir sehr wichtig", erzählte die Berlinerin.

GNTM 2022: Lieselotte spielte in einer Frauen-Rockband

Erfahrung als Model hat sie keine, dafür spielte die in der ehemaligen DDR geborene Lieselotte mehrere Jahre in einer Frauen-Rockband. Mona Lise wurde 1982 vom Manager der Kultband Pankow gegründet. Lieselotte übernahm die Rolle der Sängerin und Keyboarderin. 1989 verließ sie die Band, weil ihr Sohn geboren wurde. Später arbeitete sie als Lehrerin. Über ihre GNTM-Teilnahme sagt Lieselotte: "Ich bin neugierig auf etwas Neues und will etwas dazu lernen."

GNTM 2022 Die Jüngste ist 18, die Älteste 68: Das sind die Kandidatinnen der neuen Staffel 1 von 32 Zurück Weiter Zurück Weiter Amaya, 18, aus Böblingen Mehr

Die dritte Kandidatin, die den Altersdurchschnitt nach oben hebt, ist Martina aus Klosterneuburg in Österreich. "Ich habe mir zum 50. Geburtstag einen besonderen Wunsch erfüllt", so ihre Begründung. Martina modelte bereits Anfang der Neunziger während ihres Studiums, hatte aber nach eigener Aussage "nicht die Geduld und das Selbstbewusstsein" am Ball zu bleiben. Mit 50 Jahren wagt sie nun einen neuen Versuch. Und nicht nur das: Martina wird von ihrer Tochter Lou-Anne begleitet, die ebenfalls Kandidatin der 17. Staffel ist. Beide hätten sich unabhängig voneinander beworben und wurden zum Casting eingeladen. "Wenn meine Tochter nicht genommen worden wäre, hätte ich meine Bewerbung zurückgezogen", sagt Martina.

Doch es hat geklappt und das Mutter-Tochter-Duo ist in den aktuellen GNTM-Folgen zu sehen. Gleiches gilt für die Rentnerinnen Barbara und Lieselotte. Wie sich die neuen Konstellationen auf die Dreharbeiten ausgewirkt haben, dürfte spannend zu beobachten sein. Die verantwortliche Produzentin von "Germany's next Topmodel" verspricht jedenfalls vorab: "So viel Harmonie hatten wir noch in keiner Staffel."