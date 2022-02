Premiere bei GNTM: Erstmals nehmen auch drei ältere Kandidatinnen am Wettbewerb teil. Model-Chefin Heidi Klum ist begeistert und verspricht für die 17. Staffel: "So einen diversen Cast hat es noch nie gegeben".

GNTM 2022, Folge 1

31 Kandidatinnen

Was ist passiert?

In der mittlerweile 17. Staffel sucht Heidi Klum "Germany's next Topmodel". Dieses Mal soll alles noch diverser werden als in den Jahren zuvor. Sie habe die Tür noch weiter aufgestoßen, verspricht Klum und macht das an den 31 neuen Kandidatinnen fest: Die kleinste misst 1,54 Meter, die größte dagegen 1,95 Meter, die Kleidergrößen reichen von 30 bis 52 und auch drei ältere Frauen haben es in die Auswahl geschafft. Martina ist 50 Jahre alt und tritt gemeinsam mit ihrer Tochter an, Lieselotte nimmt als 66-Jährige teil und Barbara ist mit 68 die älteste Kandidatin. "Mein Traum ist endlich wahr geworden", schwärmt Klum.

Sie begrüßt alle Teilnehmerinnen in der griechischen Hauptstadt Athen. Das Szenario erinnert dabei an den "Bachelor": Die 48-Jährige steht vor einem prunkvollen Gebäude, die Kandidatinnen kommen im Auto angefahren und spazieren über einen roten Teppich zur kurzen Vorstellungsrunde mit Heidi Klum. Dabei verrät sie, dass Kandidatin Paulina die Favoritin ihrer Tochter Leni sei. Nach dem ersten Hallo geht es direkt zum Styling und Fitting. Die Teilnehmerinnen sollen bei einer Modenschau maßgeschneiderte Entwürfe der Berliner Designerin Jasmin Erbas präsentieren. Kandidatin Sophie kommt dabei die Erkenntnis: "Ich soll also mehr das Kleid präsentieren anstatt mich."

Aufreger der Woche

Die Entwürfe von Designerin Jasmin Erbas werden für mehrere Kandidatinnen zur Herausforderung: Sie stolpern über die Schleppe, verheddern sich im Saum oder stürzen beinah die Treppe herunter. Hinzu kommen High Heels, auf denen zwei Teilnehmerinnen das Gleichgewicht verlieren und auf den Laufsteg krachen. Die 19-jährige Emilie wählt den für sie scheinbar einfachsten Weg: Sie läuft einfach barfuß – und sorgt damit für Kopfschütteln bei der Designerin und Heidi Klum.

Die Gastjurorin

Zum Auftakt der neuen Staffel hat sich Heidi Klum Sängerin Kylie Minogue an ihre Seite geholt. Die liest Sophie und Lenara, die sich bereits als Stars sehen, gehörig die Leviten. "Wer groß redet, muss auch abliefern. Ich denke, die Öffentlichkeit entscheidet, ob man Star-Qualitäten hat. Es reicht nicht, nur zu denken, man hat es einfach. Es ist etwas Magisches. Und ich denke, man kann es nicht für selbstverständlich halten. Ich wünschte, es wäre so leicht, aber dem ist nicht so."

Wer muss gehen?

Dass sie barfuß über den Laufsteg spaziert ist, wird Emilie zum Verhängnis: Für sie ist bereits nach der ersten Folge Schluss. Auch Meline und Pauline schickt Heidi Klum nach Hause. "Es hat nicht wirklich geprickelt", so die Begründung der Model-Chefin.

Klum-Spruch der Woche

"Ich konnte mich gar nicht konzentrieren, weil ich hab nur Brüste gesehen" (Heidi Klum zu Kandidatin Laura W., die eine Tasche trägt, auf der Brüste aufgedruckt sind)