Verrückte Outfits, biedere Kulisse: Die GNTM-Kandidatinnen posieren mit Haushaltsgeräten in einer Küche. Das verleitet Heidi Klum zu altbackenen Kommentaren und kuriosen Kochtipps.

GNTM 2022, Folge 10

14 Kandidatinnen

Was ist passiert?

Bei vier weiteren Castings sollen sich die Kandidatinnen vor potenziellen Kunden präsentieren. Überzeugen können am Ende Luca, Noella, Vivien, Martina und Anita: Sie alle ergattern einen Job. Vor allem bei Anita sorgt das für Genugtuung, denn sie wird in mehreren Situationen mit Konkurrentin Sophie verglichen. Nach dem Umstyling trägt die 18-Jährige ebenfalls lange, dunkle Haare. Anita hingegen hat ihren natürlichen Look behalten. "Ihr seht aus wie Schwestern", findet Heidi Klum. Für Anita ist das kein Kompliment. "Wir haben keine Gemeinsamkeiten, nur weil wir helle Haut und dunkle Haare haben." Nachdem sie einen Job erhalten hat und Sophie leer ausgegangen ist, stellt Anita fest: "Ich hoffe, dass die Vergleiche endlich aufhören und die Unterschiede erkannt wurden. In dem Fall ist Qualität besser als Quantität."

Aufreger der Woche

Lieselottes Motivation sorgt unter den Kandidatinnen für Diskussionen. Die 66-Jährige gibt zu, dass sie sich ohne große Ambitionen bei GNTM beworben habe und die Show eher als Spaß sehe. Das kommt bei Lou-Anne gar nicht gut an. "Wenn du das Gefühl hast, 'Ich sollte hier gar nicht mehr sein' – wir zwingen niemanden, hier zu sein", sagt die 18-Jährige. Eine Aussage, die wiederum Lieselotte missfällt. "Jetzt werde ich langsam sauer. Nicht so altklug. Vorsicht!", schimpft die Berlinerin und beklagt Lou-Annes "Oberlehrer-Ton" sowie mangelnden Respekt. "Da wird dann auch die liebe, rücksichtsvolle Lieselotte mal böse." Nach der Kritik ihrer Konkurrentinnen entwickelt die 66-Jährige einen bisher nicht gekannten Ehrgeiz, der auch den anderen Models nicht verborgen bleibt.

Der Gastjuror

An der Seite von Heidi Klum nimmt in dieser Woche Designer Jeremy Scott Platz. Er ist der kreative Kopf hinter dem italienischen Label Moschino und bekannt für seine verrückten Entwürfe. "Die Kollektion hat eine kindliche Nostalgie, aber mit einer weiblichen Silhouette. Ich habe an coole Mütter gedacht: großartig und sexy", erklärt der 46-Jährige die Outfits, die die GNTM-Models tragen. Heidi Klum zeigt sich in einem Kleid mit Hasenmotiv und hat dazu folgende Anekdote auf Lager: "Mein Mann nennt mich immer 'mein kleiner Hase' – Schatz, das ist für dich!" Auf die Kandidatinnen wartet einen doppelte Herausforderung: Zunächst sollen sie für ein kurzes Fotoshooting möglichst elegant in einer Küche posieren, direkt im Anschluss dann über den Laufsteg schreiten. Klum verrät bei der Gelegenheit, was bei ihr auf den Teller kommt: Gebratene Spaghetti mit Ei und Ketchup. Designer Jeremy Scott wird eingeladen, das mal im Hause Klum zu probieren.

GNTM 2022 Die Jüngste ist 18, die Älteste 68: Das sind die Kandidatinnen der neuen Staffel 1 von 32 Zurück Weiter Zurück Weiter Amaya, 18, aus Böblingen Mehr

GNTM 2022: Wer muss gehen?

Viola und Inka müssen die Show verlassen. Erstere eckte mit ihrer chaotischen Art immer wieder bei Kunden und Fotografen an, letztere konnte weder eine Casting-Einladung erhalten noch beim Fotoshooting überzeugen. "Es ist unerwartet. Deshalb trifft mich das auch so hart. Ich hatte ein mulmiges Gefühl, aber dass ich rausfliege, damit hätte ich auf keinen Fall gerechnet", sagt Inka.

Klum-Spruch der Woche

"Anita macht sich sehr gut in diesem Look, und sie macht sich auch extrem gut in der Küche." (Heidi Klum beim Fotoshooting)