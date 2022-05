Bei einem Tennis-Shooting sollen die Kandidatinnen elegant posieren und dabei den Ball treffen. Keine von ihnen hatte bisher je einen Schläger in der Hand. Unterstützung erhalten sie dabei von Ex-Juror Thomas Hayo.

GNTM 2022, Folge 14

Acht Kandidatinnen

Was ist passiert?

Das Fotoshooting findet dieses Mal auf einem Tennisplatz statt. Die Kandidatinnen tragen weiße Designerkleider und müssen in Zweier-Teams gegeneinander antreten. Keines der acht Models hatte bisher je einen Tennisschläger in der Hand. Deshalb gibt es zunächst einen schnellen Grundkurs in Sachen Vor- und Rückhand. Vor der Kamera sollen die Teilnehmerinnen dann möglichst entspannt posieren, die Anstrengungen des Sports dürfen nicht zu sehen sein. Das gelingt nicht allen. Vor allem Martina ist übertrieben ehrgeizig und wirkt dadurch ziemlich verbissen. "Was macht sie denn für Fratzen?", sagt Heidi Klum beim Anblick der Fotos. Begeistert zeigt sich Fotograf Max Montgomery hingegen von Noella. Sie sei die beste Kandidatin, die er in allen GNTM-Staffeln abgelichtet habe, schwärmt der Brite. Auch Lieselotte gefällt ihm. Wie bereits andere Fotografen attestiert er der 66-Jährigen Schauspieltalent und vergleicht sie mit Hollywoodstar Glenn Close.

Aufreger der Woche

In der Modelvilla kommt es zu einer Diskussion zwischen Lieselotte und Martina. Hintergrund ist ein Casting, zu dem Lieselotte eingeladen wurde und Martina nicht. Die 66-Jährige glaubt, sie habe den Job nicht bekommen, weil sie für den Kunden vor einer Graffitiwand posieren sollte. Das würde nicht zu ihrem Alter passen. Für die 50-jährige Martina klingt das nach einer faulen Ausrede und mangelndem Respekt gegenüber dem Kunden. "Wie soll ich das anders interpretieren, als dass du sagst: 'Für diesen Kunden will ich kein Model sein'", wirft Martina Lieselotte an den Kopf. Daraufhin reagiert die gekränkt. "Diese Auslegung von dir finde ich richtig frech. Das ist eine Unterstellung. Stopp hier. Ich habe das als Beleidigung empfunden", sagt Lieselotte. Die beiden Frauen gehen auseinander, ohne ihre Differenzen richtig geklärt zu haben.

Der Gastjuror

Er darf in keiner GNTM-Staffel fehlen: Thomas Hayo ist wenige Wochen vor dem Finale zu Gast. Seit elf Jahren gehört er zur Topmodel-Familie, mehrere Staffeln saß er fest in der Jury, seit 2019 ist er als Gastjuror dabei. Dieses Mal unterstützt er die Kandidatinnen beim Fotoshooting und sitzt während der finalen Entscheidung neben Heidi Klum. Die findet in einem Sportstadion statt. Kurioserweise müssen die Kandidatinnen zunächst einen 100 Meter Sprint absolvieren, bevor sie über den Rasen schreiten. Hayo ist wieder so drin in seiner Juroren-Rolle, dass er in einer Situation sogar Heidi Klum über den Mund fährt. Als er Kandidatin Vivien eine zu ausführliche Beurteilung gibt, sagt die 48-Jährige leicht genervt: "Lass mich doch bitte weiterreden!"

GNTM 2022: Wer muss gehen?

Lena scheidet aus. Die 21-Jährige entsprach mit ihrer Körpergröße und ihren Proportionen gar nicht dem klassischen Modelbild. Sie habe mit ihrer GNTM-Teilnahme ein Zeichen setzen wollen, sagte sie nach ihrem Ausscheiden.

Klum-Spruch der Woche

"Martina, du musst versuchen mehr zu modeln und weniger versuchen den Ball zu treffen" (Heidi Klum beim Fotoshooting)