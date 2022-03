Darauf haben Kandidatinnen und Zuschauer gewartet: Bei "Germany's Next Topmodel" findet das große Umstyling statt. Wie immer gibt es radikale Veränderungen, aber auch Tränen und Enttäuschungen.

GNTM 2022, Folge 6

21 Kandidatinnen

Was ist passiert?

Die Ankündigung von Heidi Klum klingt schon beunruhigend: "Dieses Jahr kreieren wir Looks, die es bei 'Germany's Next Topmodel' noch nie gab. Es wird radikal, es wird unkonventionell und es wird bunt." Tatsächlich gibt es in dieser Staffel beim Umstyling einige Überraschungen. Das fängt schon damit an, dass zunächst nur acht der 21 Kandidatinnen auf dem Frisierstuhl Platz nehmen müssen. Die anderen 13 dürfen nach der Ankunft in Los Angeles direkt die Modelvilla beziehen. Die radikalste Verwandlung bekommt Vanessa verpasst. Die 20-Jährige muss sich von ihren langen braunen Haaren verabschieden und trägt nun einen kurzen Bob – in grellem Grün. "Sobald ich zu Hause bin, werde ich einen Friseur aufsuchen", so ihr Urteil. Die anderen sind mit ihrer Verwandlung weitestgehend zufrieden: Luca hat jetzt Dauerwelle, aus der blonden Sophie wird ein Megan-Fox-Klon und Noella kriegt sich gar nicht mehr ein, dass ihre raspelkurzen Haare in Lila leuchten.

GNTM 2022 Die Jüngste ist 18, die Älteste 68: Das sind die Kandidatinnen der neuen Staffel 1 von 32 Zurück Weiter Zurück Weiter Amaya, 18, aus Böblingen Mehr

Aufreger der Woche

Jasmin ist bereits während des Umstylings so genervt wie man nur genervt sein kann. Heidi Klum will aus ihr eine deutsche Naomi Campbell machen und verpasst ihr eine Perücke mit Echthaar, das bis zum Po reicht. Für Jasmin ein No-Go. "Es sieht nicht natürlich aus", findet die 23-Jährige. Dass sich eine Kandidatin nach dem Umstyling über zu lange Haare beschwert, gab es in 16 Jahren GNTM auch noch nicht so oft. Weil sie unzufrieden ist, geht Jasmin zu einer Stylistin und bittet sie, die Haare um etliche Zentimeter zu kürzen. Als Heidi Klum bei der Entscheidung davon Wind bekommt, ist sie außer sich. "Ich war geschockt. Ich habe die Perücke ganz bewusst noch verlängern lassen und auf einmal sind die Haare fast 30 Zentimeter kürzer. Dein Perücke hat 7000 Euro gekostet. Das sind echte Haare. Weißt du, wie lange diese Person diese Haare hat wachsen lassen, dass die so lang sind? Ich finde das extrem respektlos", schimpft die 48-Jährige. Dass Jasmin behauptet, nicht sie habe die Idee gehabt, die Haare zu kürzen, sondern die Stylistin, ist dabei eine glatte Lüge.

Die Gastjurorin

An Klums Seite nimmt dieses Mal Sarina Nowak Platz. Die 28-Jährige war selbst in der vierten Staffel GNTM-Kandidatin und belegte damals den sechsten Platz. Seit einigen Jahren lebt Nowak in Los Angeles und arbeitet erfolgreich als Curvy Model. Sie wurde unter anderem für die Zeitschrift "Sports Illustrated" engagiert und warb für "Good American", die Modelinie von Khloé Kardashian. Den Kandidatinnen gibt sie Tipps, wie sie den Catwalk meistern: Der besteht dieses Mal aus einer überdimensionalen Puderdose, aus der die Models möglichst elegant heraussteigen sollen.

Wer muss gehen?

Nach dem Eklat um ihre Haare leistet sich Jasmin einen Stolperer auf dem Laufsteg und muss nach Hause fahren. "Das war von vorne bis hinten keine gute Performance", urteilt Klum und ergänzt: "Das hat nichts mit ihren Haaren zu tun, obwohl ich das, auf Deutsch gesagt, ganz schön scheiße finde." Verabschieden muss sich auch Barbara. Die 68-Jährige konnte auf dem Laufsteg nicht überzeugen. "Ich finde dich so toll, aber das war kurios das Ganze. Das ist kein Fashion. Du hast gedacht, du bist beim Yoga", sagt Klum.

Klum-Spruch der Woche

"Es riecht, als hätte einer Dünnschiss. Irgendeiner hat hier gefurzt. Aber ich weiß jetzt, was es ist. Du bist das Stinktier." (Heidi Klum zu Kandidatin Luca, als die eine Dauerwelle verpasst bekommt)