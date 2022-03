Sandsturm, Toilettenpapier auf dem Kopf und eine fliegende Untertasse um die Hüfte: Die GNTM-Kandidatinnen bekamen es in dieser Woche mit mehreren kuriosen Herausforderungen zu tun.

GNTM 2022, Folge 8

17 Kandidatinnen

Was ist passiert?

Bei einem Videodreh sollen die Kandidatinnen Schauspieltalent und Spontaneität unter Beweis stellen. Die Produkte, die sie bewerben müssen, sind dabei allerdings höchst kurios: ein Kissen mit einer Haube, die um den Kopf gebunden wird, eine Art Zahnspange, die für ein breites Grinsen sorgen soll und eine Halterung mit Toilettenpapier, die wie ein Hut auf dem Kopf platziert wird. Die meisten Teilnehmerinnen sind ratlos, wie sie in 45 Sekunden einen überzeugenden Werbespot kreieren sollen, ohne sich dabei komplett zu blamieren. Regisseur Mario Schmolka zeigt sich begeistert von Lieselotte. "Eine ganz tolle Frau. Sie hat die Anweisungen blitzschnell umgesetzt. Ich glaube, dass sie für Werbung ideal geeignet wäre."

Aufreger der Woche

Beim Interview-Training mit Sat.1-Moderartorin Claudia von Brauchitsch reden sich die Kandidatinnen zum Teil um Kopf und Kragen. Die 47-Jährige moderierte im vergangenen Jahr gemeinsam mit Linda Zervakis das finale Triell vor der Bundestagswahl. Deshalb werden auch die GNTM-Models in Dreier-Gruppen vor ihr platziert. Von Brauchitsch will von verschiedenen Kandidatinnen wissen, wer die nervigste Konkurrentin sei. Stets fällt der Name von Noella. Lieselotte offenbart, dass sie wegen der 25-Jährigen sogar an Ausstieg dachte. Anlass sei Noellas Aussage gewesen: "Lieselotte gehört eliminiert." Noella wiederum schießt zurück und beschuldigt Jessica, die Teilnahme bei GNTM nicht ernst zu nehmen. Sie sei nicht an einer Laufbahn als Model interessiert, sondern wolle Youtuberin werden. Deshalb würde sie zu Unrecht einen Platz in der Show besetzen.

Die Gastjuroren

Das New Yorker Designer-Duo The Blonds kleidet Stars wie Lady Gaga, Jennifer Lopez oder Gwen Stefani ein. Die GNTM-Kandidatinnen verwandeln sie in Aliens, die in der Wüste von Kalifornien ihre exzentrischen Outfits vorführen sollen. Dabei gibt es gleich mehrere Schwierigkeiten: schwindelerregend hohe Schuhe, die die Models reihenweise zu Fall bringen und ihnen so blutige Knie bescheren, ein Sturm, der reichlich Sand und Schmutz aufwirbelt, und eine riesige Scheibe, die den Kandidatinnen wie eine fliegende Untertasse um die Hüfte geschnallt wird. Die Präsentation droht zum Desaster zu werden, weshalb Klum einschreitet und anordnet, dass alle Teilnehmerin barfuß laufen müssen. So hatten sich die Designer die Vorführung ihrer Outfits sicher nicht vorgestellt. "Wir haben es geschafft. Das war eine Herausforderung", so das Fazit der Modemacher.

GNTM 2022 Die Jüngste ist 18, die Älteste 68: Das sind die Kandidatinnen der neuen Staffel 1 von 32 Zurück Weiter Zurück Weiter Amaya, 18, aus Böblingen Mehr

Wer muss gehen?

Jessica und Paulina konnten weder beim Videodreh noch bei der finalen Präsentation überzeugen. Beide müssen die Show in Folge acht verlassen. Vor allem Paulina trifft die Entscheidung hart. "Ich kann es gar nicht fassen. Es ist, als wäre es ein böser Traum. Es war nicht mein Ziel, jetzt schon zu gehen. Ich wollte eigentlich mindestens in die Top Ten. Ich merke auch, dass meine Selbsteinschätzung kritisch ist. Vielleicht müsste ich demütiger werden", sagte die 32-Jährige.

Klum-Spruch der Woche

"Meine Models sind der Reihe nach hingefallen wie Dominosteine" (Heidi Klum bei der Entscheidung)