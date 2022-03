GNTM wartet mit verrückten Ideen auf: Erst baumeln die Models in Plüschkostümen an einem riesigen Mobile, dann sollen sie als Heidi Klums Zunge über den Laufsteg schreiten. Vor allem für zwei Kandidatinnen werden die Aufgaben zum Problem.

GNTM 2022, Folge 9

15 Kandidatinnen

Was ist passiert?

Die Kandidatinnen müssen sich einem kuriosen Fotoshooting stellen. In Kleidern, die mit Plüschteddys und blinkenden Einhörnern versehen sind, baumeln sie an einem Gestell in der Luft. Das Ganze soll an ein Mobile für Babys erinnern. "Das Motto diese Woche: Express yourself. Ich will sehen, wer wirklich Biss hat", erklärt Heidi Klum die Aufgabe. Zusätzliche Tipps erhalten die Teilnehmerinnen von der brasilianischen Dragqueen Pabllo Vittar.

Sechs Kandidatinnen dürfen zudem beim Casting für Levi's antreten: Inka und Sophie, Vivien und Amaya sowie Noella und Juliana. In Zweiergruppen sollen sie ein kurzes Video drehen und sich präsentieren. Eine Zusage bekommen am Ende Noella und Juliana. Zur Überraschung aller wird Inka als Dritte nachnominiert. Das sorgt vor allem bei Sophie für Frustration. "Dass Inka den Job hat, obwohl wir ein Team waren .... Ich fühle mich dadurch noch schlechter und abgelehnter. Sie kam so viel besser an als ich. Da frage ich mich: 'Was habe ich falsch gemacht?'"

Aufreger der Woche

Lieselotte hat beim Fotoshooting mit der Höhe und den drehenden Bewegungen zu kämpfen. Nach kurzer Zeit muss sie abbrechen, weil ihr schlecht und schwindelig ist. Fotograf Marc Baptiste fällt aufgrund Lieselottes Leistung ein ziemlich hartes Urteil. "Unabhängig von ihrem Aussetzer: Es ist ein Wettbewerb. Weil sie da oben eingefroren ist, muss sie gehen. Es ist ein Wettbewerb. Du musst abliefern." Klums Einwand, dass der 66-Jährigen übel geworden sei, lässt er nicht gelten. Enttäuscht zeigt sich der Fotograf auch von Annalotta. "Sie hat nicht richtig abgeliefert", sagt er über die 21-Jährige. Dabei schießt die auch gegen Lieselotte: "Bei ihr wirkt es immer so, als wäre ihr alles egal. Ich glaube, wenn Lieselotte es jetzt noch einmal vergeigt, dann war es das langsam für sie. Man kann immer wieder eine Auge zudrücken. Aber vielleicht ist dann auch ein Punkt erreicht, wo sie in einer anderen Branche besser aufgehoben ist."

Die Gastjurorin

Die finale Präsentation ist ebenso skurril wie das Fotoshooting. Am Set ist ein riesiges Foto von Heidi Klum mit offenem Mund zu sehen. Aus dem Mund ragt der Laufsteg, auf dem die Kandidatinnen in roten Kleidern entlangschreiten sollen – quasi als Zunge von Heidi Klum. "Ich wusste ja, dass ich eine riesengroße Klappe habe. Aber so groß wie heute war sie noch nie", sagt die 48-Jährige. Choreografin Nikeata Thompson zeigt den Models, wie man die Aufgabe möglichst elegant hinbekommt. Trotzdem geht einiges schief: Die lange Schleppe löst sich bei mehreren Teilnehmerinnen vorzeitig, Anita stolpert über den Saum des Kleides, Annalotta tritt auf den Stoff. Eine eigenwillige Performance liefert erneut Lieselotte: Ihr Auftritt erinnert an einen Stierkampf, bei dem der Torero ein rotes Tuch schwingt. "Manchmal denke ich, sie will mich veräppeln", urteilt Heidi Klum. Und auch Nikeata Thompson findet: "Da waren sehr viele strange Momente dabei. Das war alles andere als elegant."

Wer muss gehen?

Nach schwachen Leistungen beim Fotoshooting und auf dem Laufsteg müssen sowohl Lieselotte als auch Annalotta zittern. Am Ende trifft es ausgerechnet die 21-Jährige, die Lieselotte ja schon im Aus sah. "Das entscheidet The Big Boss Heidi und sie wird ihre Gründe haben", gibt sich Annalotta diplomatisch. Lieselotte kommt nur eine Runde weiter, weil sie für die kommende Woche die Einladung zu einem Casting erhalten hat.

Klum-Spruch der Woche

"Sagt der Burger: 'Hallo, ich bin schon wieder da?'" (Heidi Klum zu Lieselotte, die nach dem Essen beim Fotoshooting mit Übelkeit zu kämpfen hat)